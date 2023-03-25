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高雄田寮公墓區中午野火又起 同一地62歲男掃墓心臟病發送醫不治

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

清明時節掃墓野火多，高雄市田寮區今天中午西德路山邊有雜草起火，消防員衝往山區布線灌水滅火時，另一邊竟有62歲蕭姓男子掃墓完昏倒，消防局獲報派遣救護員前往CPR搶救，患者義大醫院搶命，但稍後不治。

高雄市一個月來久旱無雨，連日正午時分豔陽高照，今天中午12時47分許，消防局獲報在田寮區西德路山邊有野火燃燒，緊急調派附近9個分隊前往滅火救災。

中午12時50分許消防局再獲通報，同一山區人昏倒需要送醫。據瞭解，62歲蕭姓男子掃墓一結束後與家屬在台28線汽車停放處會合，卻突然倒地昏迷，當場失去呼吸心跳。

消防局119執勤員線上指導家屬施作CPR搶救。據悉，該患者有心臟病舊疾，目前人已送往義大醫院，轉由急診室醫護人員交接CPR，仍持續搶命急救。

高雄田寮西德路山區在3月間已發生不只一次的雜草火警，有兩次都是掃墓的雜草餘燼未滅引起。根據消防署統計，去年清明期間有超過7成以上的火災肇因，皆為焚燒紙錢與除草。此外燃燒金紙所產生的空氣污染物質，容易造成呼吸系統疾病，包括引發咳嗽、氣喘及肺部疾病。

消防局提醒，老人家及敏感族群應多加注意，除了傳統祭祀外，民眾可選擇更多環保友善祭祀「紙錢集中燒、以功代金、以米代金、網路祭祀及使用大面額紙錢」。

高雄田寮西德路山區在3月間已發生不只一次的雜草火警。記者古和純／翻攝
高雄田寮西德路山區在3月間已發生不只一次的雜草火警。記者古和純／翻攝
高雄田寮山區今天中午有起大火，消防局動員15車31人前往搶救。記者古和純／翻攝
高雄田寮山區今天中午有起大火，消防局動員15車31人前往搶救。記者古和純／翻攝

CPR 患者 義大

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