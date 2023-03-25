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他偷餐點狡辯是「誤拿」卻無法出示外送訂單遭打臉

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄32歲段姓男子日前拿走同棟大樓住戶的外送餐點，因便當遭竊，害住戶沒晚餐可吃，怒報警抓賊；事後警通知段男到案，他6天後才出面，並聲稱是誤拿，且便當早已全吃光，本以為可以死無對證，但警方要求出示訂單，卻無法拿出證據，因此將人依竊盜罪函送。

楠梓警分局楠梓派出所3月16日晚上10時許，接獲轄內某大樓住戶報案稱，在外送台花323元的鴨肉便當及飲料，放在1樓大廳外送桌，遭不名人士男子拿走。

警獲報，認為住在同一棟大樓的段男涉有重嫌，並通知人到案說明，他直到3月22日才出面；雖坦承拿走便當，但辯稱自己當晚也有點餐，是拿錯別人餐點。

段男天真以為，便當吃下肚，也死無對證，但警方說詞存疑，加上他也無法出示相關訂單明細，調閱監視器，又發現，當天同一時段，並沒有別的餐點在桌上，發生誤拿的機率微乎其微，警詢後，將他依竊盜罪函送。

高雄32歲段姓男子日前偷走同棟大樓住戶的外送餐點。記者陳弘逸／翻攝
高雄32歲段姓男子日前偷走同棟大樓住戶的外送餐點。記者陳弘逸／翻攝
高雄32歲段姓男子日前偷走同棟大樓住戶的外送餐點。記者陳弘逸／翻攝
高雄32歲段姓男子日前偷走同棟大樓住戶的外送餐點。記者陳弘逸／翻攝

便當 外送 竊盜

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