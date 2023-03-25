保障行人安全 北市警啟動專案加強取締車不讓人

北市交通大隊今天表示，為保障行人通行安全，即日起啟動行人路權大執法專案，取締車輛不停讓行人、行人違規等；統計今年已發生10起行人死亡交通事故，死者年齡都在65歲以上。

台北市警察局交通大隊在捷運西門站6號出口旁舉行記者會，大隊長陳勇華表示，為提升行人安全，北市府成立行人安全友善計畫專案小組，並從即日起至6月底啟動行人路權大執法專案，加強取締車輛不停讓行人、行人違規、機車行駛人行道、人行道違規停車，且同步在行人多事故路口執行專案。

交通大隊統計1月至3月22日發生的行人死亡交通事故共10件，死者都是65歲以上長輩，案件數比去年同期增加5件，肇事原因多為車輛不停讓行人或未注意車前狀況，及行人闖紅燈或違規穿越馬路。

陳勇華表示，交通部已預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，汽車經行人穿越道不禮讓行人將提高罰鍰且在3月底實施。

他說，呼籲車輛駕駛人行經路口或轉彎時，務必減速慢行停讓行人，行人應走斑馬線，警方會派員前往菜市場、里民活動中心等長輩聚集場所，向長輩宣導應遵守交通號誌規定走行人穿越道。

依道路交通管理處罰條例規定，車輛行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，可處新台幣1200元至3600元罰鍰；行人違規穿越道路可處500元罰鍰；車輛行駛人行道可處600元至1800元罰鍰；人行道違規（臨時）停車可處300元至1200元罰鍰。