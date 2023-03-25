男子登奇萊東稜扭傷腳踝 隊友求援黑鷹直升機吊掛就醫
蘇姓男子參加登山隊攀登奇萊東稜，途中不小心扭傷腳踝，嚴重腫脹，同行隊員擔心再走下去有危險而求援，空勤花蓮駐地黑鷹直升機昨天傍晚出動，將傷者吊掛救出，後送就醫。
空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊昨天接獲總隊勤務指揮中心通知，48歲蘇姓登山客與同行隊友共8人，攀登奇萊東稜，前往秀林鄉太魯閣大山北鞍營地途中，蘇扭傷左腳踝，隊員研判後續路段崎嶇難行，擔心蘇繼續走會有危險，申請空勤直升機吊掛。
花蓮駐地收到通知時已近傍晚，由編號NA-715黑鷹直升機起飛執行任務，傍晚5時44分抵達目標區，先完成確認目標、風險評估等程序，由搜救員吊掛出艙到地面，為傷者檢傷評估，再吊掛上機，晚間6時25分飛抵花蓮德興棒球場，由消防局安排救護車送醫治療。
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