快訊

對中「06634385」領千萬！1-2月統一發票獎號出爐

少子化害專任師失業 這間科大為何能年聘30人緊追台大

男子登奇萊東稜扭傷腳踝 隊友求援黑鷹直升機吊掛就醫

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

蘇姓男子參加登山隊攀登奇萊東稜，途中不小心扭傷腳踝，嚴重腫脹，同行隊員擔心再走下去有危險而求援，空勤花蓮駐地黑鷹直升機昨天傍晚出動，將傷者吊掛救出，後送就醫。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊昨天接獲總隊勤務指揮中心通知，48歲蘇姓登山客與同行隊友共8人，攀登奇萊東稜，前往秀林鄉太魯閣大山北鞍營地途中，蘇扭傷左腳踝，隊員研判後續路段崎嶇難行，擔心蘇繼續走會有危險，申請空勤直升機吊掛。

花蓮駐地收到通知時已近傍晚，由編號NA-715黑鷹直升機起飛執行任務，傍晚5時44分抵達目標區，先完成確認目標、風險評估等程序，由搜救員吊掛出艙到地面，為傷者檢傷評估，再吊掛上機，晚間6時25分飛抵花蓮德興棒球場，由消防局安排救護車送醫治療。

蘇姓山友（右）隨隊登奇萊東稜，不慎扭傷腳踝，經隊友求援，由空勤黑鷹直升機送下山接駁就醫。圖／空勤花蓮駐地提供
蘇姓山友（右）隨隊登奇萊東稜，不慎扭傷腳踝，經隊友求援，由空勤黑鷹直升機送下山接駁就醫。圖／空勤花蓮駐地提供

黑鷹直升機 花蓮 地勤

延伸閱讀

山友攀奇萊東稜路線扭傷腳踝 空勤出動救援

清晨4時24分花蓮規模3.1地震 最大震度2級

1時22分花蓮規模3.8地震 最大震度花蓮縣3級

表態爭取連任！國民黨花蓮立委黨內提名 僅傅崐萁登記

相關新聞

影／公車撞上台大電機系教授葉丙成BMW 現場畫面曝光

台大電機系教授葉丙成昨天開車時發生車禍，駕駛的BMW左側遭公車撞上，送台大醫院急救，他在臉書上分享此事，感謝老車幫他擋下...

彰化芬園金屬工廠失火 40歲男二度燒燙送醫

彰化縣芬園鄉仁愛路一家金屬工廠今天上午失火，消防局據報派出9個分隊前往灌救，救出一名四肢有二度燒燙傷的年約40歲男子，送...

賓士車國1斗南段撞緩撞車 車頭嚴重損毀 人逃一劫

國道1號雲林斗南路段昨天上午發生一起小客車撞上施工緩撞車事故，撞擊瞬間力道強大，造成小客車車頭損毀，駕駛陳姓男子手部受傷...

台中2車對撞釀重大車禍 9人傷2女一度昏迷送醫搶救

台中市西屯區今晚發生重大車禍，黃姓男子一車5人經西屯路往都會公園方向，轉彎時疑燈光昏暗、車速過快，失控撞上路燈衝至對向，...

台中已婚男警搭訕女報案人 徹夜不歸和她纏綿下場慘

台中已婚蕭姓男警趁陳姓女子報案時記她手機號碼展開追求，常徹夜不歸和陳女纏綿，後來因陳女討不到零用錢對蕭提告性侵、上臉書爆...

碰！高雄8旬失智翁5樓失足墜遮雨棚 鄰：以為電箱爆炸

高雄一名患有阿茲海默症的83歲楊姓老翁今天上午10時16分許，從自家陽台失足墜落1樓鐵皮遮雨棚，巨大聲響，讓鄰居嚇了一跳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦