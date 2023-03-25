山友攀奇萊東稜路線扭傷腳踝 空勤出動救援
一行8人登山隊伍攀登奇萊東稜路線，昨天下午前往北鞍營地途中，蘇姓男山友不慎扭傷腳踝，同行隊員考量後續路段崎嶇危險，向花蓮縣消防局求援，空勤直升機獲報出動吊掛救援。
來自高雄的48歲蘇姓男山友跟團從奇萊登山口入山，攀登奇萊東稜路線，昨天前往北鞍營地途中，不慎扭傷左腳踝，因腳踝腫脹嚴重，同行隊員考量後續路程崎嶇容易產生危險，向花蓮縣消防局求援。
花蓮縣消防局獲報後，指示登山隊伍留在北鞍營地等待，同步請求空勤直升機支援。
空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊接獲轉報，昨天下午5時許派遣駐地花蓮黑鷹直升機執行任務，下午5時44分抵達目標區，經確認後由搜救員吊掛出艙至地面實施檢傷評估後，晚間6時將傷患吊掛上機，於德興棒球場落地，由花蓮縣消防局安排救護車轉診就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言