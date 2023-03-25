台中已婚男警搭訕女報案人 徹夜不歸和她纏綿下場慘

台中已婚蕭姓男警趁陳姓女子報案時記她手機號碼展開追求，常徹夜不歸和陳女纏綿，後來因陳女討不到零用錢對蕭提告性侵、上臉書爆料，蕭不但遭記過調職，其妻子也和他離婚，蕭妻也因精神痛苦對陳女求償150萬元。法院審酌蕭男起初隱瞞已婚身分，判陳女應給付蕭的妻子5萬元，可上訴。

蕭的妻子主張，蕭男2021年底經常徹夜不歸，因蕭擔任警察需值夜班一開始還沒起疑，直到2022年2月28日和女兒看臉書爆料公社發現蕭被揭露全名、照片等，並指他涉嫌性侵、不正常男女關係等被記大過調職，並要附近地區女子小心。

蕭妻向先生詢問後，蕭才坦承因為陳女赴派出所報案認識，2人還成男女朋友發生性行為，自己也常夜宿陳女家，陳也要求他每月給8000元零用錢，後來降至6000元最後沒給，因而和陳女起爭執，陳並打110報案稱他乘機性交，還到第2分局報案控訴他性侵。

蕭男也曾傳訊質問陳女，陳回稱「叫我把你搞臭的人是你喔！」「我對你是真心喜歡，討錢也是認真的」、「7、8萬元月收入，1個月給我8000元，你會死？」還說「帶給你開心快樂，和你聊天洗澡睡覺的是我」，並稱「希望你把婚姻結束」。

蕭的妻子認為，陳女介入她家庭還唆使先生離婚，造成她精神重大痛苦、難堪，2人去年也已經離婚，並向陳女提告求償精神撫慰金150萬元。

陳女提出答辯狀稱，2021年去報案時，蕭男趁機輸入她手機不斷大獻殷情，經詢問蕭是否已婚對方說自己單身，2人交往後才經派出所同事告知蕭有家室，她隨即切斷情份，也向台中第2分局督察組舉發，蕭因而遭記大過調職，主張自己是遭矇騙，不知蕭男當時已婚，無故意侵害其妻子配偶權。