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檳榔攤大盜跨縣市行竊近700包菸 栽在高雄警手中

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄58歲張姓男子備有破壞鉗、板手、鐵撬等作案工具，深夜專挑關門的檳榔攤下手，為躲避查緝，還會拔別人的車牌，裝在自用汽車才外出行竊；在外逃亡半個多月，遭警拘提，還搜出693包失竊香菸，查扣犯案工具，另查出他在其他縣市也有犯案，警詢後，將他依重竊盜罪嫌移送。

岡山警分局深水派出所3月9日接獲轄內檳榔攤報案稱，發現店面大門遭破壞，店內香菸、零錢等財物遭竊，至少損失10萬多元；警獲報展開調查，調閱周邊監視器畫面，比對竊嫌車輛及逃逸路線，認為張男涉有重嫌。

經查，張男專挑深夜動手行竊，趁檳榔攤店關門時，潛入店內搜括香菸等財物，為躲避查緝，還偷拔別人的車牌，掛在自己車上才外出行竊；犯案時，備有破壞鉗等工具，明目張膽得破壞店家大門入內行竊。

警方掌握相關證據張男行蹤後，持拘票在昨天中午12時許，將人逮捕歸案，同時查獲693包失竊香菸、破壞鉗、板手、鐵撬等犯罪工具，因人贓俱獲，令他百口莫辯。

警詢後，將張男依加重竊盜罪嫌移送偵辦，另發現他除了在燕巢區犯案，也在屏東、雲林等地涉及多起竊案，後續警方將持續深入追查。

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高雄岡山警分局昨天逮捕涉嫌多起檳榔攤竊案的嫌犯，查扣693包失竊香菸、破壞鉗、板手、鐵撬等犯罪工具。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山警分局昨天逮捕涉嫌多起檳榔攤竊案的嫌犯，查扣693包失竊香菸、破壞鉗、板手、鐵撬等犯罪工具。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山警分局昨天逮捕涉嫌多起檳榔攤竊案的嫌犯，查扣693包失竊香菸、破壞鉗、板手、鐵撬等犯罪工具。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山警分局昨天逮捕涉嫌多起檳榔攤竊案的嫌犯，查扣693包失竊香菸、破壞鉗、板手、鐵撬等犯罪工具。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山警分局昨天逮捕涉嫌多起檳榔攤竊案的嫌犯，查扣693包失竊香菸、破壞鉗、板手、鐵撬等犯罪工具。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山警分局昨天逮捕涉嫌多起檳榔攤竊案的嫌犯，查扣693包失竊香菸、破壞鉗、板手、鐵撬等犯罪工具。記者陳弘逸／翻攝

竊盜 屏東 岡山

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