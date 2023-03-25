碰！高雄8旬失智翁5樓失足墜遮雨棚 鄰：以為電箱爆炸

高雄一名患有阿茲海默症的83歲楊姓老翁今天上午10時16分許，從自家陽台失足墜落1樓鐵皮遮雨棚，巨大聲響，讓鄰居嚇了一跳，以為電箱爆炸，抬頭查看，發現楊躺在屋頂，急打119求救，所幸楊翁意識清醒，僅受到些許驚嚇，送醫無大礙。

警消調查，楊姓老翁家住三民區中庸街，今天上午和妻子待在住家5樓，患有阿茲海默症的楊翁，當時疑獨自站在陽台，不久卻傳出墜落在1樓鐵皮遮雨棚的意外，嚇壞鄰居。

楊翁妻子直到聽到聲響才發現丈夫摔落，也不清楚丈夫是怎麼摔下樓的，救護車將楊送醫治療後，所幸已無大礙。

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