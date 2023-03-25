電烤箱使用不當易釀火災 北市消籲遵守使用手冊

台北市消防局今天表示，統計近5年共發生299件因電器使用不當釀成火災，其中電烤箱占多數，原因包含烘烤時間過長、油垢未定時清理等，呼籲應遵守操作手冊，以免造成火警。

台北市消防局發布新聞資料指出，近5年共發生299件因電器使用不當造成火災，其中因電烤箱使用不當造成火警占多數，僅次於電磁爐、電陶爐使用不當。

消防局表示，分析民眾使用電烤箱釀成災害原因包含食材與加熱管距離過近、烘烤時間過長、食材未適當包覆盛裝或油垢未定時清理等。

消防局指出，內湖區曾發一起因電烤箱使用不當而造成的火警，導致1人受傷，起因是民眾使用電烤箱加熱麵包，未注意麵包擺放高度太接近電烤箱上層的石英管，因加熱產生輻射熱，導致麵包碳化起火。

消防局表示，民眾若未正確使用電烤箱，在火災發生前期通常會先冒濃煙接下來就起火，若旁邊有易燃物更容易造成火災，呼籲使用電烤箱時，應在使用前確認內部無其他雜物，保持周圍淨空及通風並定期清潔。

此外，注意食物不可過度加熱，並與加熱管保持適當距離，避免食材乾硬或碳化導致起火的危險。紙類、塑膠或其他不適用烤箱加熱物品、器皿均避免放入烤箱，使用時如出現異味、冒煙或電源線破損、接觸不良等異常情形，應立即關閉電源並拔除插頭。

消防局表示，電磁爐、電陶爐及電烤箱等產品為最常見家用電器產品，民眾除養成良好烹煮及生活習慣，避免使用不當引起火災，購買應前確認有無貼附商品檢驗標章或安全標章。