高雄處理山野火災先派無人機 陸空並進精準滅火

救災分秒必爭，高雄市消防局將無人機應用在監控火場、訊息傳遞愈來愈純熟，掃墓季常見的山林、野草火警，也常見無人機輔助救災，無人機具有「空域障礙限制少」優勢，也能減少人力耗損。

高雄市一名消防幹部說，一般山野火警，消防隊會以高壓噴霧機搭配高壓軟管，開闢防火區劃，避免燃燒範圍擴大，如果大火燒向人員無法到達的陡峭斜壁，會向空勤總隊申請直升機空中投水滅火，有時山林火警，遇突來的強勁山風，滅了又燒，火勢控制不了相當棘手，約3年前，燕巢區山林火警就有水箱車被突來燃起的大火燒損，幸好當時沒人傷亡。

山野雜草、工廠大火一燒就是大範圍，掌握延燒範圍牽動救災策略，2018年9月26日高雄岡山發生倉儲延燒火警，火場範圍達6000平方公尺，並逼近民宅及廟宇，高雄市消防局首度借助無人機掌握火勢延燒方向及範圍，適當調度人車圍攻才滅火，這項打火經驗，成為日後處理大範圍雜草或山林火災的借鏡。

高雄市消防局表示，無人機具有「空域障礙限制少」等優勢，能迅速掌握各起火位置，對監控火場、訊息傳遞、搜索救援相當有利，現在遇便大範圍火警，會派出無人機升空，迅速掌握燃燒範圍，可適當部署人車及早滅火。