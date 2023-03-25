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影／公車撞上台大電機系教授葉丙成BMW 現場畫面曝光

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台大電機系教授葉丙成昨天開車時發生車禍，駕駛的BMW左側遭公車撞上，送台大醫院急救，他在臉書上分享此事，感謝老車幫他擋下一劫。他今早也在臉書上告知他講話牽動胸部會痛，所以不方便說話，一早有很多陌生電話，他沒能接電話在靜養，還請見諒。

轄區警方指出，昨天下午4時許，重慶南路二段7巷與南昌路口發生車禍，葉駕車沿重慶南路二段7巷由西向東方向行駛，左側車身與陳姓司機駕駛、沿南昌路一段由北向南直行大客車發生碰撞。警方到場，檢測雙方都沒有酒駕，葉左胸疼痛送台大醫院醫治，意識清楚；大客車駕駛及乘客沒有受傷。

據了解，重慶南路二段7巷與南昌路口，沒有交通號誌，因此駕駛人必須依照路權行駛，葉丙成行駛重慶南路二段7巷，靠近路口印有「停」字屬於支道；公車駕駛行駛南昌路屬於幹道，理論上支道車輛要讓幹道，靠近路口時應減速觀察。不過交通事故原因，仍有待轄區警方將相關資料送交通警察大隊分析研判。

台大電機系教授葉丙成昨晚在臉書分享，他下午開車時發生車禍，左側遭到一輛公車撞上，玻璃霎那間全部碎裂，後來在台大醫院急診的時候，才發現連嘴裡也有碎玻璃，所幸肋骨沒有斷，也沒有氣胸或內出血、積水，醫師幫他打了止痛針、開了止痛藥後就讓他回家。

葉丙成特別感謝，他駕駛名為「小銀」的BMW敞蓬老車，開到現在還在開。多虧了27歲的它，幫他擋下這一劫。他今早也在臉書上致歉說，今早有很多陌生來電，一方面是他現在講話也會牽動胸部會痛，所以不方便說話，就沒能接電話在靜養。二方面是車禍是他個人的事件，如果個人私事占用珍貴的公共媒體資源，「我會覺得很拍謝。」

台大電機系教授葉丙成開車發生車禍，現場畫面曝光。記者廖炳棋/翻攝
台大電機系教授葉丙成開車發生車禍，現場畫面曝光。記者廖炳棋/翻攝

台大醫院 葉丙成 車禍

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