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新北男不想分手趴車引擎蓋攔女友 她嚇得緩開50公尺被警攔下

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區王男昨晚與郭姓女子在車內談分手，因失控朝郭女丟水杯，郭一氣叫王下車，旋即發動車子離開。王男為攔下她，身體趴在車前引擎蓋，不斷拍打擋風玻璃要郭下車。郭女嚇到將車緩開50公尺被警攔下，兩人被帶回派出所。郭女未提告，也沒構成危險駕駛，警詢後依妨害自由罪嫌，將王男送辦。

經調查，王姓男子（24歲、業務）與郭姓女子（22歲、服務業）兩人是情侶關係交往多年，因彼此生活習慣及價值觀念殊異，不時有所爭吵。昨天晚上8時許，郭女開車來到王男位於新北市新莊區民安路租處樓下，旋即撥打電話要王男下來談談。

王男下樓坐進郭女車內，兩人再因生活瑣事而互起口角，郭女當場提出分手，王男一聽惱火，拿起一旁水杯朝著郭女身上丟去，郭女閃過沒有受傷，氣令王男立刻下車，旋即發動車子準備駛離。

王男不願分手，肉身趴在車前引擎蓋阻止郭女去路，還不斷拍打擋風玻璃吼叫，要郭女「妳給我下車」路人驚見紛紛停下腳步佇足圍觀、報警。郭女害怕停車下來，恐遭王男施暴，遂將車緩開約50公尺，直到民安西路49巷口被警攔下，雙雙被帶進派出所了解。

偵詢時，郭女表示遭王男暴力相對，但沒有要提告傷害，開車當下屬於正當防衛，遂未構成危險駕駛，警方沒有告發，王男則因涉及妨害自由罪嫌，警詢後依法送辦。

王男因涉及對女友妨害自由，警詢後依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
王男因涉及對女友妨害自由，警詢後依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區王男不願分手，人趴在女友車前引擎蓋阻擋去路。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區王男不願分手，人趴在女友車前引擎蓋阻擋去路。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方於民安西路將車攔下，帶回王、郭兩人。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方於民安西路將車攔下，帶回王、郭兩人。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區王男不願分手，人趴在女友車前引擎蓋阻擋去路。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區王男不願分手，人趴在女友車前引擎蓋阻擋去路。記者曾伯愷／翻攝

分手 擋風玻璃

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