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賓士車國1斗南段撞緩撞車 車頭嚴重損毀 人逃一劫
國道1號雲林斗南路段昨天上午發生一起小客車撞上施工緩撞車事故，撞擊瞬間力道強大，造成小客車車頭損毀，駕駛陳姓男子手部受傷，國道公路警察局第四公路警察大隊斗南分隊獲報趕抵現場處理，所幸陳的傷勢輕微無礙，約半小時後事故排除，恢復通車。
34歲陳姓男子昨天上午8點45分左右駕駛白色賓士車行駛在國道1號北上車道，在斗南路段內側車道時，疑未注意車前狀況，來不及反應下，猛烈撞擊23歲汪姓男子駕駛的施工緩撞車。
陳男的賓士車車頭不勘瞬間撞擊，車頭幾乎毀損，幸好人僅手部擦挫傷，未釀嚴重死傷；斗南分隊長蘇冠齊表示，當事人酒測值為0.0 MG/L，事故於上午9點18分排除，全線恢復通車。
蘇冠齊指出，國道十大事故肇因第2名是未注意車前狀態，去年達9706件，呼籲用路人開車務必注意前方動態、保持安全距離；另開啟自動巡航系統及緊急煞車系統等駕駛輔助系統時，也應隨時注意車況，必要時主動介入駕駛。
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