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北巿南京東路五段白領男8樓墜地亡 桌上留言交代後事

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市松山區昨早發生一起墜樓事件，劉姓男子從南京東路五段一棟住商大樓8樓墜落人行道，當場失去呼吸心跳，救護人員將其送往國泰醫院後仍傷重不治，警方介入後排除外力介入，劉男家屬對死因無意見，接續辦理後事。

台北市消防局表示，3月24日上午10時許接獲民眾報案，年約60歲男子從大樓高處墜落，救護人員到場後，劉男已無呼吸心跳，經送往國泰醫院急救，上午11時許仍不治身亡。

警方調查，案發地點在南京東路五段一棟19層樓住商大樓，63歲劉男昨早上班後，從8樓向外墜落人行道，初步排除外力或人為介入。

據悉，劉男是民間公司職員，除有中風狀況，平時無其他異狀，昨早如常進入公司上班，在個人辦公桌上留下書信，簡單向家人交代後事，但未透露離開原因；家屬獲悉後對劉男死因無意見，後續接續辦理後事。

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劉姓男子從南京東路五段一棟住商大樓8樓墜落人行道，當場失去呼吸心跳，救護人員將其送往國泰醫院後仍傷重不治。記者李隆揆／攝影
劉姓男子從南京東路五段一棟住商大樓8樓墜落人行道，當場失去呼吸心跳，救護人員將其送往國泰醫院後仍傷重不治。記者李隆揆／攝影
劉姓男子從南京東路五段一棟住商大樓8樓墜落人行道，當場失去呼吸心跳，救護人員將其送往國泰醫院後仍傷重不治。記者李隆揆／攝影
劉姓男子從南京東路五段一棟住商大樓8樓墜落人行道，當場失去呼吸心跳，救護人員將其送往國泰醫院後仍傷重不治。記者李隆揆／攝影

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