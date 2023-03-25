影／台南警埋伏逮詐欺車手 陰錯陽差意外抓到收水人收押

台南市新市區一男子誤信投資廣告，籌錢申購股票交割款、連付兩次50萬卻都沒有看到獲利入帳，詐騙集團要他再付一次款才算「完成手續」，他才懷疑被騙報警。台南善化警分局新市分駐所前晚設圈套查獲詐欺車手，又幸運杠上開花，意外抓到較難查獲的收水人2名、其他被害人付的50萬，當街逮捕送辦。檢方偵訊後依洗錢防制法聲請羈押車手及收水人，希望有機會向上追查。

新市分駐所所長黃顯超表示，民眾報案指看到「股票投資免費課程」廣告好奇加入會員，看到「很多其他會員留言感謝老師帶領在股市掏金獲利、快速累積財富」，跟著申購「市場交易熱門股票」，還「幸運中簽200多張」，但必須限時繳交「中簽交割款」，因一時「不察」匯款百萬戶頭卻沒有進帳。

黃顯超說，為了逮捕車手建議被害人假裝不知情，再約車手繳款，當晚率同仁在約定的超商後方停車場買埋伏，查獲西裝筆挺「外派經理」于姓20歲犯嫌，另在超商前方停車場埋伏的同仁誤以為一輛怠速車內的年輕人是車手，卻聽到另一組同事已經抓到車手，盤查意外逮獲接收贓款要轉手的2名未滿20歲收水犯嫌，車上發現其他被害人的50萬元。

收水人負責將車手拿到的錢轉手交付給集團首腦，設法製造斷點讓警方較難追查，這次能抓到是因車手搭高鐵從北部南下、收水人自己開車時間上有落差，員警起先也沒料到能夠抓到收水人。