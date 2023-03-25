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高雄男無業戶頭卻有86萬 銀行結清因這點卡關被逮捕
吳姓男子前天到高雄鳳山區一家銀行，臨櫃結清帳戶86萬，行員發現他的存摺已遭反詐騙專線165通報警示，警方獲報到場，吳見人頭戶及車手身分遭拆穿，坦承因無業，以3萬代價將存摺提供給詐騙集團，被警方當場逮捕。
鳳山警分局文山派出所警方，前天上午11時許，接獲轄區土地銀行青年分行報案，指一名男子臨櫃欲將戶頭86萬元全數領出，經行員比對帳戶相關資料時，發現男子所持帳戶已遭反詐騙165專線通報為警示帳戶，請求警方協助。
警方到場了解，發現28歲吳姓男子帳戶內有2筆遭詐騙的被害人流入的款項，警方詢問吳「有將帳戶借給別人嗎」，吳坦承有借給朋友，警方懷疑他是人頭戶和車手，將他帶回查辦。
經警方調查，無業的吳男因缺錢花用，將存摺以3萬元代價提供給他人使用，並依據對方指示協助提款。警詢後，查扣吳所持有的存摺、印章、提款卡及手機等物，並依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將吳移送偵辦。
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