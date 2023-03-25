快訊

影／最新！狒狒現蹤楊梅富岡運動公園 民眾錄影PO網

半導體黃金法則「摩爾定律」發明人！英特爾共同創辦人摩爾逝世

解放軍登台難度增加 消波塊、蚵棚比地雷更護國？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男無業戶頭卻有86萬 銀行結清因這點卡關被逮捕

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓男子前天到高雄鳳山區一家銀行，臨櫃結清帳戶86萬，行員發現他的存摺已遭反詐騙專線165通報警示，警方獲報到場，吳見人頭戶及車手身分遭拆穿，坦承因無業，以3萬代價將存摺提供給詐騙集團，被警方當場逮捕。

鳳山警分局文山派出所警方，前天上午11時許，接獲轄區土地銀行青年分行報案，指一名男子臨櫃欲將戶頭86萬元全數領出，經行員比對帳戶相關資料時，發現男子所持帳戶已遭反詐騙165專線通報為警示帳戶，請求警方協助。

警方到場了解，發現28歲吳姓男子帳戶內有2筆遭詐騙的被害人流入的款項，警方詢問吳「有將帳戶借給別人嗎」，吳坦承有借給朋友，警方懷疑他是人頭戶和車手，將他帶回查辦。

經警方調查，無業的吳男因缺錢花用，將存摺以3萬元代價提供給他人使用，並依據對方指示協助提款。警詢後，查扣吳所持有的存摺、印章、提款卡及手機等物，並依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將吳移送偵辦。

高雄吳姓男子（紅圈處）前天到鳳山區一家銀行，臨櫃結清帳戶86萬，警方發現他是人頭戶兼車手，將他逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
高雄吳姓男子（紅圈處）前天到鳳山區一家銀行，臨櫃結清帳戶86萬，警方發現他是人頭戶兼車手，將他逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
高雄吳姓男子（紅圈處）前天到鳳山區一家銀行，臨櫃結清帳戶86萬，行員發現他的存摺已遭反詐騙專線165通報警示，隨即報警。記者石秀華／翻攝
高雄吳姓男子（紅圈處）前天到鳳山區一家銀行，臨櫃結清帳戶86萬，行員發現他的存摺已遭反詐騙專線165通報警示，隨即報警。記者石秀華／翻攝

詐騙集團 車手 詐欺

延伸閱讀

銀行員怪腔怪調要求匯款 高雄警代接 切換台語秒戳破謊言

高雄岡山國小舞蹈隊很狂 全國學生舞蹈賽蟬聯26次特優

高雄男女酒後路邊口角 他揮拳打路人甲還辱警遭壓制逮捕

3公里穿越300年 高雄左營見城燈景搶先曝光

相關新聞

影／公車撞上台大電機系教授葉丙成BMW 現場畫面曝光

台大電機系教授葉丙成昨天開車時發生車禍，駕駛的BMW左側遭公車撞上，送台大醫院急救，他在臉書上分享此事，感謝老車幫他擋下...

賓士車國1斗南段撞緩撞車 車頭嚴重損毀 人逃一劫

國道1號雲林斗南路段昨天上午發生一起小客車撞上施工緩撞車事故，撞擊瞬間力道強大，造成小客車車頭損毀，駕駛陳姓男子手部受傷...

台中2車對撞釀重大車禍 9人傷2女一度昏迷送醫搶救

台中市西屯區今晚發生重大車禍，黃姓男子一車5人經西屯路往都會公園方向，轉彎時疑燈光昏暗、車速過快，失控撞上路燈衝至對向，...

台大教授葉丙成車禍 發文最感謝它「幫我擋下這一劫」

台大電機系教授葉丙成在臉書分享，他昨天開車時發生車禍，左側遭到一輛公車撞上，玻璃霎那間全部碎裂，後來在台大醫院急診的時候...

新北男不想分手趴車引擎蓋攔女友 她嚇得緩開50公尺被警攔下

新北市新莊區王男昨晚與郭姓女子在車內談分手，因失控朝郭女丟水杯，郭一氣叫王下車，旋即發動車子離開。王男為攔下她，身體趴在...

北巿南京東路五段白領男8樓墜地亡 桌上留言交代後事

台北市松山區昨早發生一起墜樓事件，劉姓男子從南京東路五段一棟住商大樓8樓墜落人行道，當場失去呼吸心跳，救護人員將其送往國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦