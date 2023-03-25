影／資深投顧帶你賺錢 男欲匯款百萬 險落詐騙陷阱

新北市李姓男子誤信網友推薦資深投顧幫你代操作股票保證獲利，日前至銀行欲匯款100萬元，經行員與中和員警現場合作成功攔阻詐欺。

中和警分局中和派出所今年3月17日上午11時許接獲銀行通報，民眾欲匯大筆款項疑似遭詐騙，員警銀修賢及警員吳泓燁迅速趕抵，因行員詢問臨櫃欲轉帳匯款100萬元的李男（52歲）做何用途，李民先稱欲借給朋友周轉現金，行員因擔憂為詐欺通報警方協助。

員警銀、吳2員到場後再次關心詢問，李民才坦承欲匯款給網路認識網友所介紹的「資深投顧」代操作股票買賣，員警與行員提醒李民確認網友真實性並分享先前處理投資詐欺案例宣導，李民確認後發現網友疑似為詐騙集團驚覺受騙故打消匯款念頭，警方成功攔阻詐欺100萬元整。