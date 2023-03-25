清明掃墓交通管制 樹林警兩大管制重點加強疏導
為紓解清明節假期車潮，新北市樹林警分局，針對轄內墓園周邊、觀光景點，規劃「清明掃墓」及「假期旅次車潮」2大項交通疏導重點，用以提醒掃墓及到訪民眾，交通管制時間及管制路段，以免影響行程。
樹林警分局表示，清明節連續5天假期將至，預期各墓園及納骨塔掃墓、景點，必湧現車流人潮。為此樹林警分局配合樹林區公所及新北市民政局，從連假前一周開始，到4月1日至5日為止，於轄內示範公墓納骨塔、第六公墓、生命紀念館及軍人公墓等周邊道路、熱門景點、重要路口，派遣員警及義交機動調整路口號誌，實施交通管制。
包括樹林區各公墓4月5日當天，市立納骨塔（光興街400號）、光興街166號及南寮福德宮前禁止汽車進入，保安街2段45巷口則視交通狀況管制。第六公墓則在中山路2段東佳平交道入口，實施交通管制。
此外， 3月25、26日及4月1至5日第六公墓旁東佳路，及4月5日上午7時至下午4時武林街，則開放紅黃線路邊臨停，呼籲民眾務必要遵守交通疏導管制路段規定，也盡可能搭乘接駁公車，以免影響行程。
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