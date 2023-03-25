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銀行員怪腔怪調要求匯款 高雄警代接 切換台語秒戳破謊言
高雄27歲林姓男子日前在臉書貼文販售物品，未料才刊登沒多久，就接到詐騙集團假裝銀行專員來電，還說若沒按指示匯款，不只臉書帳號遭封鎖，帳戶還會被凍結；林男嚇得報警求助，當下來電尚未掛斷，電話那頭便傳來怪異的腔調，員警聽聞立刻切換「台語」問候，詐團立刻破功秒掛電話，順利阻詐。
岡山警分局梓官分駐所3月21日傍晚6時許，接獲林男報案稱，在臉書貼文賣東西，卻接到號碼「+886」開頭的來電，對方聲稱是銀行陳專員，並要求他須按指示操作匯款，否則臉書帳號會被封鎖，帳戶也會被凍結。
由於報案當下，電話尚未掛斷，還不斷要求李男指示操作匯款；因說話腔調怪異，在旁幸代理所長李建勳聽聞，認電話那頭並非台灣人，直接表明「這個假的，冒用的」。
後來李建勳接過電話，改用台語問候「請問你是哪裡人」還問對方會不會講台語，更質疑他不是台灣人，對方聽聞語塞，急忙掛掉電話，隨即被戳破謊言。
一旁林男見狀，當場傻眼，便恍然大悟，所幸，警方及時協助，才讓自己免於落入詐騙陷阱。
警方提醒，若接獲陌生來電應提高警覺、小心求證，另ATM或網路銀行只有「提款」、「匯款」、「轉帳」功能，並不具有解除設定、解除扣款、分期、身分驗證或其它功能，如遇疑問應撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。
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