台大教授葉丙成車禍 發文最感謝它「幫我擋下這一劫」

台大電機系教授葉丙成在臉書分享，他昨天開車時發生車禍，左側遭到一輛公車撞上，玻璃霎那間全部碎裂，後來在台大醫院急診的時候，才發現連嘴裡也有碎玻璃，所幸肋骨沒有斷，也沒有氣胸或內出血、積水，醫師幫他打了止痛針、開了止痛藥後就讓他回家。葉丙成特別感謝，他駕駛名為「小銀」的BMW敞蓬老車，開到現在還在開。多虧了27歲的它，幫他擋下這一劫。

葉丙成提到車禍經過，昨天下午4點多的時候，駕車要去4點半的行程。行經菸酒公賣局前的路口，他眼角餘光看路口無車就往前開。沒想到左側開來一輛速度頗快的公車，等發現時，它已經在他的車門邊，他看著距離不到50公分的公車，腦筋一片空白，只想著：「躲不開了，看來要被公車直接撞了啊」，眼睜睜地，就看著公車車頭向著他側邊開過來。

「蹦」一聲公車撞上他的駕駛座的門。玻璃霎那間全部碎裂，噴的車內滿滿的碎玻璃。葉丙成後來在台大醫院急診的時候，才發現連嘴裡也有碎玻璃。

葉丙成說，當救護車來了，駕駛座的門打不開，他只好從乘客側的門爬出來。這是人生第一次坐救護車。救護員讓他躺在車內擔架上。一躺下去可能剛好壓到傷處，痛感讓他擔心肋骨是不是有斷。去了急診，人生第一次坐輪椅被推去給醫師看。

葉丙成謝謝台大醫護，照了超音波跟兩張X光片，醫師說肋骨沒有斷，也沒有氣胸或內出血、積水的狀況。醫師說他胸部挫傷，沒有骨折，他們幫忙打了止痛針、開了止痛藥後，就讓他回家。

葉丙成說，太太看了警察從車上取出來的行車記錄器影片，和他說，她第一個印象是，就好像韓劇裡演的，從旁邊直直撞上。