高雄男女酒後路邊口角 他揮拳打路人甲還辱警遭壓制逮捕

尤姓男子和謝姓女友人今晨酒後在高雄苓雅區路邊發生口角，徒手推倒謝女，陌生男子路過勸架，反被尤男揮拳，員警獲報趕抵，尤被警方帶回查辦時，辱罵員警「垃圾」，當場遭警壓制逮捕。

警方調查，32歲的尤姓男子和28歲的謝姓女子，今天凌晨4時許，在酒吧歡聚，走出店外後，突然發生口角，2人站在苓雅區中正二路人行道爭吵，尤男動手推倒謝女。

當時一名路過的男子見一個大男人將謝女被推倒在地，上前勸阻，反被尤揮拳相向，另有男女路人在旁觀看，苓雅警分局凱旋路派出所警方獲報趕抵，遭打的陌生男已離開，警方見尤、謝喝得醉醺醺的，打算將2人帶回問明糾紛原因。