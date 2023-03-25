清明連假長達5天 台南警同步9項交通違規大執法

清明連假自4月1日至5日長達5天，台南市警一分局預估連假前夕下周五下班時間車潮最多，針對轄區易塞車路段交通疏導外，同步配合「防制肇因」大執法，防制交通事故發生。

市警一分局指出，肇因大執法共計取締9項違規態樣，分別為無適格駕駛、超速、車輛未禮讓行人、逆向行駛、行駛禁行機車道、未依規定轉彎或變換車道、違規迴轉、闖紅燈以及行人違規。

同時，分析轄區事故熱點計10處，包括中華東路與崇明路口、崇善路與崇道路口、東門路與崇學路口、長榮路與府連路口、林森路與東門路口、大學路與勝利路口、林森路與東寧路口、東寧路與裕豐路口、後甲圓環、裕農路與裕忠路口，加強熱點巡守。

市警局為有效防制事故發生，自本月15日起至4月14日展開肇因防制大執法，至23日已取締1033件，相較去年同期增加345件。

市警一分局表示，分析歷年連假交通狀況，預估東區將以連假前一天(31日)下班時間車潮最多，可能出現壅塞情形，針對轄區易壅塞路口規劃交通崗勤務，動員警力及義交進行交通疏導。而連假期間，則以南紡購物中心用餐時段時，周邊及內環道易有排隊車潮，提醒民眾可改搭大眾交通工具或共乘車輛前往，並遵守警方及義交人員指揮，減少等待進場時間。