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屁孩酒醉囂張賞路人巴掌 13人街頭格鬥 新北警開2槍全趴了

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屁孩酒醉囂張賞路人巴掌 13人街頭格鬥 新北警開2槍全趴了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區李男昨天深夜酒後從長榮KTV出來，見侯男等8人夜遊回來「態度很囂張」趨前朝著侯男打了一巴掌，引發雙方13人在街頭混戰。警方獲報出動快打部隊趕抵，但雙方氣焰囂張無視警方勸阻，警對空鳴開兩槍，喝令所有人趴下，統統帶回偵辦。警詢後依妨害秩序全送法辦。

經調查，李姓男子（22歲）昨晚與4名友人，前往新北市蘆洲區長榮路一家KTV喝酒歡唱，約莫深夜11時30分許，眾人酒過三巡搖晃步出KTV門口。李男見門口外侯男（29歲）等8人夜遊回來，覺得這群人講話大聲「態度很囂張」幾句嗆罵後，朝著侯男臉頰賞了一巴掌，侯男等8人見狀衝前理論，引爆雙方13人街頭拉扯叫囂，上演格鬥戰。

警方獲報出動快打部隊趕抵，13人仍無視警方喝令勸阻，還是在場互嗆叫囂拉扯，最後員警陳子晴對空鳴開兩槍，這下13人才乖乖趴下，統統被警帶回派出所偵辦，警詢後依妨害秩序罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

新北市蘆洲區長榮路發生打架鬥毆，警鳴槍制止，帶回13人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區長榮路發生打架鬥毆，警鳴槍制止，帶回13人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區長榮路發生打架鬥毆，警鳴槍制止，帶回13人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區長榮路發生打架鬥毆，警鳴槍制止，帶回13人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區長榮路發生打架鬥毆，警鳴槍制止，帶回13人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區長榮路發生打架鬥毆，警鳴槍制止，帶回13人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區長榮路發生打架鬥毆，警鳴槍制止，帶回13人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區長榮路發生打架鬥毆，警鳴槍制止，帶回13人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區長榮路發生打架鬥毆，警鳴槍制止，帶回13人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區長榮路發生打架鬥毆，警鳴槍制止，帶回13人送辦。記者曾伯愷／翻攝

KTV 長榮

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