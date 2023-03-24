台中2車對撞釀重大車禍 9人傷2女一度昏迷送醫搶救

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西屯區今晚發生重大車禍，黃姓男子一車5人經西屯路往都會公園方向，轉彎時疑燈光昏暗、車速過快，失控撞上路燈衝至對向，再迎面撞上游姓男子開的白色賓士，現場共9名傷患，有2人一度昏迷幸均無生命危險，警方對黃、游酒測數值均為0，將調監視器釐清肇因。

台中第6分局調查，黃姓男子（25歲）今晚近10點駕駛藍色小客車沿西屯路三段往近東大路一段，都會公園的方向行駛，途中突然失控先是撞到路燈，再擦撞對向往都會園路方向李姓男子（36歲）駕駛的白色小客車。

警方指出，現場一共9人送醫，均無生命危險，黃男、李男經酒測數值均為0，肇事原因待釐清，警方也派員交通管制，並協助相關人員送醫，同時也排除倒塌之路燈。

據了解，黃男自稱當時因路燈昏暗，加上路況不熟才會轉彎時未注意失控，由於2人對撞車頭幾乎都全毀，撞擊力道相當猛烈，警方不排除車速過快，將同步調閱監視器釐清事發經過。

台中市消防局指出，獲報出動5輛消防車、5輛救護車，一共27名消防員到場搶救，2輛車中分別是白色小客車內有2男2女、藍色小客車內有3男2女，總共9名傷患。

消防表示，其中25歲女子頭部外傷、意識昏迷，與25歲男子肢體擦傷、意識清楚，2人送台中榮總醫院救治；32歲女子頭部撕裂傷、意識不清，與38歲男子手腳撕裂傷、意識清醒，及33歲女子膝蓋疼痛腹痛、意識清醒，3人送中港澄清醫院。

另18歲女子肢體擦傷、意識清醒，與19歲男子肢體擦傷、意識清醒，2人送台中榮總醫院；還有1名36歲男子肢體擦傷、意識清醒，送往中港澄清醫院。

台中西屯路三段晚間2車對撞釀9人傷嚴重事故。記者曾健祐／翻攝
台中西屯路三段晚間2車對撞釀9人傷嚴重事故。記者曾健祐／翻攝
台中西屯路三段晚間2車對撞釀9人傷嚴重事故。記者曾健祐／翻攝
台中西屯路三段晚間2車對撞釀9人傷嚴重事故。記者曾健祐／翻攝
台中西屯路三段晚間2車對撞釀9人傷嚴重事故。記者曾健祐／翻攝
台中西屯路三段晚間2車對撞釀9人傷嚴重事故。記者曾健祐／翻攝
台中西屯路三段晚間2車對撞釀9人傷嚴重事故。記者曾健祐／翻攝
台中西屯路三段晚間2車對撞釀9人傷嚴重事故。記者曾健祐／翻攝
台中西屯路三段晚間2車對撞釀9人傷嚴重事故。記者曾健祐／翻攝
台中西屯路三段晚間2車對撞釀9人傷嚴重事故。記者曾健祐／翻攝

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