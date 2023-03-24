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趁店家不注意摸走16萬 竊嫌準備搭火車逃逸被警逮正著

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

台南46歲林姓男子因缺錢花用，日前特地搭火車到高雄岡山隨機行竊，林男趁某餐廳開店前夕，無人看顧，走進店內，偷走餐桌上放有16萬現金的側背包；店家發現遭竊報警，警方獲報後，立刻展開調查，於1小時內，在火車站內逮捕竊嫌，警詢後，將人依法移送。

岡山分局壽天派出所3月22日上午8時許，接獲岡山區維仁路一間餐廳報案稱，店內16萬現金遭竊；警方獲報後，立刻調閱周邊監視器，認林男涉有重嫌，隨即展開追查。

據悉，林男為台南人，平時靠打零工維生，因缺錢花用，才待火車到岡山行竊，並趁遭竊店家正忙於開店之際，無人看顧，便走進店內，偷走餐桌上放有16萬現金的側背包。

警方追查過程，發現林男往岡山火車站方向逃逸，研判轉乘大眾運輸工具脫逃的可能性大，便沿線巡視，隨後在火車站大廳內，發現竊嫌，並將人逮捕。

員警發現林男眼看事跡敗露，當即坦承犯行，併將贓物交由警方，警詢後，將他依竊盜罪移送偵辦。

台南46歲林姓男子因缺錢花用，日前特地搭火車到高雄岡山隨機行竊，遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝
台南46歲林姓男子因缺錢花用，日前特地搭火車到高雄岡山隨機行竊，遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝
台南46歲林姓男子因缺錢花用，日前特地搭火車到高雄岡山隨機行竊，遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝
台南46歲林姓男子因缺錢花用，日前特地搭火車到高雄岡山隨機行竊，遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝

岡山 火車站 餐廳 台南 竊盜

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