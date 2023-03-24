搭小黃醉笑2友人騎車酒駕 她狂問「警車咧？」下秒警察出現了

高雄有計程車司機在社群貼出一則行車記錄器影片，片中顯示運匠半夜載到2名喝得醉醺醺的女乘客，因見剛聚會結束的2名友人，騎機車在前方路口，2女醉笑，要報警檢舉他們，還烏鴉嘴問「警車咧」，沒想到一語成讖，下一秒警察就出現了。

網路社群「社會事新聞影音」群組，今天貼出一則影片，影片中有2名女子坐在計程車中，只見2女看到剛聚餐完的2名男性友人，騎機車在前方停等紅燈，其中一女說，「他們兩個就真的這樣騎車，這樣會不會死在半路上啊」。

另一女回：報警檢舉他們，2人你一言我一語，不行，是不是不要這樣子啊，可不可以不要酒駕，那兩位．．．哈囉，太扯了，警車呢？車子行駛一段路後，緊接著就傳來2人一陣狂笑，2人笑岔氣說「靠北．．．」原來影片最後，警察真的出現了，2名巡邏員警示意2男停靠路邊接受盤查；網友直指2男下場GG了。

轄區鹽埕警分局警方表示，該起案件發生在去年間，因年代久遠，無法查出詳細資料，警方呼籲勿酒後騎車或開車，以免發生危險，酒測超過每公升0.25毫克的標準，將被依公共危險罪嫌送辦。