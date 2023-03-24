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影／斗六母女腳踏車雙載10秒遇死劫 砂石車撞倒...催油門二度輾過

聯合報／ 記者陳苡葳陳雅玲／雲林即時報導

雲林斗六市鎮北路、斗六二路口今天上午發生死亡車禍，騎腳踏車雙載的母女，才剛過一半路口，就遭到同向準備右轉的聯結車撞上，2人隨即倒地，事發過程10秒鐘，黃姓駕駛撞擊第一次還未發現異狀，又往前開了數公尺，被二度輾壓的2人傷勢嚴重，緊急送醫搶救仍回天乏術。

黃男供稱因視線死角才會釀禍，至於是否故意輾壓，警方仍在調查中。2人的鄰居當時恰好經過目睹一切，原以為人有救回，聽聞惡耗悲痛萬分，正在上班的家屬則趕赴醫院處理後續事宜。

在棒球場附近的鎮北路與斗六二路口，周邊住宅區林立，加上離工業區近，車水馬龍。38歲黃姓男子今天駕駛營業用曳引車經過，準備前往工業區載貨，未料途中撞上同向騎腳踏車的母女，一開始甚至沒知覺已經撞到人車，油門一催，往前開了幾公尺，輪胎輾過腳踏車發出「喀喀」聲響，他才驚覺不對勁停下，但2人已重傷躺在地上，送醫搶救仍宣告不治。

46歲張姓婦人今天騎腳踏車載著64歲谷姓母親，似乎準備前往斗六市區，才騎到離家數百公尺處路口，就遭轉彎的聯結車撞上，倒地後的2人當時肢體還有動作，但黃姓駕駛疑似沒發現已經撞到人，又往前開了幾公尺才停下來報案，他供稱視線死角沒看見2人，警方依據現場初判，腳踏車動線恰在大型車內輪差範圍內，研判可能就是因此發生不幸。

事發當時，谷姓母女的鄰居剛好經過，以為2人只是受傷送醫，事後聽見噩耗哽咽不捨；據了解，谷婦育有2子及1名女兒，今天是被大女兒載著出門，2子今天都在外地工作，接獲消息已趕回處理家人後事；鄰居回憶，谷母平時會與女兒一起撿回收當運動，一家人與鄰里相處和睦，見人就會熱情打招呼，今天發生不行，社區籠罩在低迷氣氛之中。

待人和善的雲林斗六谷姓母女今天在住家附近發生死亡車禍。記者陳苡葳／翻攝
待人和善的雲林斗六谷姓母女今天在住家附近發生死亡車禍。記者陳苡葳／翻攝

腳踏車 斗六 車禍 雲林

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