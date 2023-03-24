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收到變臉勒索信怎麼辦？ 警方：快截圖報案
網紅「小玉」朱玉宸等人，利用深偽技術（Deep Fake），將色情片主角合成為網紅、政治人物等人臉部，以此牟利；詐騙集團近期將換臉技術鎖定學術圈，多所大學教授都成受害者，收到遭合成的不雅照片附上勒索信件，有人一開始嚇到付錢，對方食隨吃味後更一再要求付更多錢，直到受不了求助才知受騙。
高雄市刑大警方表示，接獲詐騙集團變臉恐嚇信，若當事人什麼都沒做，不用緊張，可以不予理會；若怕被有心人利用或散布，只要站得住腳，可直接報警提告恐嚇，建議收到信的第一時間，宜保全證據並截圖，備齊資料提供警方。
負責校園安全的高雄少年隊隊長王春生表示，若遭恐嚇者是學校教職人員，部分人會因影響名譽，為息事寧人，依照歹徒指示匯款，但只要匯錢就是無底洞；王建議，若遭歹徒恐嚇，除報警外，亦可循校務管道反映，依校安通報，讓教育單位和警方了解實際案情發生狀況，各級學校也可提早因應，提醒老師或校方人員避免受騙上當。
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