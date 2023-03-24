快訊

貓熊為一塊點心「雙手插腰」找飼養員理論 人模人樣網直呼：工讀生？

影／台北4匪搶500萬落網驚險影片曝 英勇警：隨時準備開槍

空拍直擊影片／南部旱情加劇！觀音湖將乾涸 上萬魚群暴斃

台南歸仁民眾掃墓燒雜草引火延燒 立馬被開單罰3千元

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市消防局上午接獲報案，歸仁區沙崙里往五甲尾方向因掃墓燃燒雜草引發火災，燒雜草的人因為留在現場沒有跑走、被開3000元罰單。

消防局五大隊表示，消防員到場時火勢已蔓延，燃燒面積約200平方公尺，為避免災情擴大迅速將火勢侷限，打火數個小時終於火勢熄滅，沒有人員傷亡及財物損失，依消防法第41條對行為人開立舉發單，處3000元罰款。

今年南部已長達超過500天沒下大雨，山林田野環境乾燥。消防局統計3月包括公墓、雜草、廢棄物及田野火災已超過250件，原因大都是民眾清除雜草引火燃燒，或清明祭拜祖先燃燒金紙未撲滅火源，引起墓地雜草火災。

消防局長李明峯說，民眾清明掃墓應盡量少用火，配合公所將紙錢集中焚燒，減少火源落地機會，避免飛灰餘燼引燃雜草，造成山林火災，另也應注意人離火熄，離開時確實用水澆滅金紙餘燼。

五大隊長鄭誌峰呼籲民眾不要輕易燃燒雜草，以免引發火災，每年乾燥季節建議民眾處理雜草時用機械除草、割草等方法以免發生火災。

台南歸仁民眾掃墓燒雜草引發火警延燒，被開單罰3000元。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁民眾掃墓燒雜草引發火警延燒，被開單罰3000元。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁民眾掃墓燒雜草引發火警延燒，被開單罰3000元。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁民眾掃墓燒雜草引發火警延燒，被開單罰3000元。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁民眾掃墓燒雜草引發火警延燒，被開單罰3000元。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁民眾掃墓燒雜草引發火警延燒，被開單罰3000元。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁民眾掃墓燒雜草引發火警延燒，被開單罰3000元。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁民眾掃墓燒雜草引發火警延燒，被開單罰3000元。記者周宗禎／翻攝

火災 金紙 廢棄物 台南

延伸閱讀

清明祭祖掃墓交管疏導措施 三峽警方報你知

70歲老奶奶掃墓跪拜到無法走！ 物理師教3招緩解膝蓋疼痛

桃園殯葬所迎清明連假掃墓人潮 找嘸車位可來這停車場

老奶奶掃墓跪拜到無法走 物理師教3招緩解膝蓋疼痛

相關新聞

台南托嬰中心傳逼幼兒吐出來再吃回去 不睡覺還壓背罰站

台南市1名林姓幼保員，因看不慣自己服務的托育中心其他幼保員，逼迫幼兒吃午飯，告知幼兒「吐出來一樣要吃回去」，幼兒不睡覺就...

高雄軟體科學園區傳墜樓 26歲死者科技公司新到職

高雄市前鎮區高雄軟體科學園區某大樓，今天中午傳出墜樓事故，1名男子墜落大樓前人行道，當場死亡。目睹他墜樓的路人吃驚不已。...

斗六死亡車禍！2婦騎腳踏車被聯結車撞斃 駕駛：視線死角

雲林縣斗六市鎮北路、斗六二路口，今天上午10點40分左右發生一起死亡車禍，2名腳踏車雙載的4旬老婦，遭一輛正在轉彎的聯結...

台南歸仁民眾掃墓燒雜草引火延燒 立馬被開單罰3000元

台南市消防局上午接獲報案，歸仁區沙崙里往五甲尾方向因掃墓燃燒雜草引發火災，燒雜草的人因為留在現場沒有跑走、被開3000元...

收到變臉勒索性怎麼辦？　警方：先截圖　快報案

網紅「小玉」朱玉宸等人，利用深偽技術（Deep Fake），將色情片主角合成為網紅、政治人物等人臉部，以此牟利；詐騙集團...

影／高雄砂石車按喇叭逆向超擋小轎車 警：惡意逼車函送偵辦

高雄市阿蓮區昨天下午4時許，發生大型車「惡意逼車」事件，當時32歲吳姓男子駕駛白色休旅車，行經忠孝路，確實打方向燈欲左轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦