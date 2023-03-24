台南歸仁民眾掃墓燒雜草引火延燒 立馬被開單罰3千元

台南市消防局上午接獲報案，歸仁區沙崙里往五甲尾方向因掃墓燃燒雜草引發火災，燒雜草的人因為留在現場沒有跑走、被開3000元罰單。

消防局五大隊表示，消防員到場時火勢已蔓延，燃燒面積約200平方公尺，為避免災情擴大迅速將火勢侷限，打火數個小時終於火勢熄滅，沒有人員傷亡及財物損失，依消防法第41條對行為人開立舉發單，處3000元罰款。

今年南部已長達超過500天沒下大雨，山林田野環境乾燥。消防局統計3月包括公墓、雜草、廢棄物及田野火災已超過250件，原因大都是民眾清除雜草引火燃燒，或清明祭拜祖先燃燒金紙未撲滅火源，引起墓地雜草火災。

消防局長李明峯說，民眾清明掃墓應盡量少用火，配合公所將紙錢集中焚燒，減少火源落地機會，避免飛灰餘燼引燃雜草，造成山林火災，另也應注意人離火熄，離開時確實用水澆滅金紙餘燼。

五大隊長鄭誌峰呼籲民眾不要輕易燃燒雜草，以免引發火災，每年乾燥季節建議民眾處理雜草時用機械除草、割草等方法以免發生火災。