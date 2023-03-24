台南托嬰中心傳逼幼兒吐出來再吃回去 不睡覺還壓背罰站

台南市1名林姓幼保員，因看不慣自己服務的托育中心其他幼保員，逼迫幼兒吃午飯，告知幼兒「吐出來一樣要吃回去」，幼兒不睡覺就壓背罰站等惡行，台南市政府社會局表示，為維護幼兒照顧權益，已要求該托育人員暫停職務接受調查。

該幼保員在爆料公社PO文指出：「逼迫幼兒吃午飯，告知幼兒吐出來一樣要吃回去（吐出來的食物），不知道當事幼兒媽媽看到是什麼心情...」，幼保員還說：「雖匿名通報社會局，但因為同班就是我，所以其實已經知道是我通報的。」

林姓幼兒員說：「如果飯吃的不多，以奶代替是不是也可以有飽足感？更何況大人都會挑食，幼兒為什麼不會？他也有他不喜歡吃的東西！不過我已經被告知「我們中心不適合你」，所以今天請假一天在家休息....」。

她還提到後來幼兒不睡覺又被壓在牆壁上罰站，「身為本科系7年專業的托育人員表示很震撼…」，還提到已被主管告知並不適合此中心，他也提了離職到7月31日學期結束，會不會被提早資遣尚不了解…

「但我好奇的是，這樣的托育人員沒有不適任？反而是我不適任⋯也是蠻神奇的啦！」提醒家長請慎選托嬰中心，真的！希望大家都不要遇到這樣的事情」。

台南市社會局指出，接獲訊息後，已立即指派社工人員上午前往該托嬰中心稽查，目前由工作人員檢視監視錄影畫面以釐清該托育人員是否有違反兒少權法不當照顧情形。