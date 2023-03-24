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影／高雄砂石車按喇叭逆向超擋小轎車 警：惡意逼車函送偵辦

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市阿蓮區昨天下午4時許，發生大型車「惡意逼車」事件，當時32歲吳姓男子駕駛白色休旅車，行經忠孝路，確實打方向燈欲左轉時，突遭後方大型車按喇叭，之後甚至逆向超車將吳男攔下，雙方爆發口角衝突。警經通報循線找到逼車駕駛32歲田姓男子，依法函送檢方偵辦。

「爸爸，好恐怖喔！」車內監視器清楚聽見吳男女兒害怕的喊著，因為吳男駕車行經忠孝路132號前，先是遭大型車惡意逼車後，該車更大膽逆向超車，逕自擋住吳轎車去路。事後，吳向湖內分局報案，警方透過吳的行車記錄器，鎖定大型車駕駛田男涉有重嫌，通知他到案說明。

警方指出，有關交通違規部分，將依法向田男製單舉發，另有關涉及刑事部分，將依刑法強制及妨害自由等罪嫌函請橋頭地方檢察署偵辦。

湖內分局提醒，在道路上，任意迫近或突然變換車道迫使其他車讓道，或行駛時任意突然減速、煞車等惡意挑釁逼車行為，除依道路交通管理處罰條例第43條第1項，最重可處罰2萬4000元外，另依涉案情節，如涉及強制及妨害自由等罪嫌將依法偵辦。

吳男轎車被後方大型車惡意逼車阻擋去路。記者古和純／翻攝
吳男轎車被後方大型車惡意逼車阻擋去路。記者古和純／翻攝

監視器 休旅車

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