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影／男騎士半夜闖紅燈又沒安全帽 被警攔下…2分鐘前才偷的車
新北市員警日前深夜巡邏見陳姓男子騎機車涉嫌闖紅燈又沒載安全帽，尾隨攔車盤查，果真是偷車嫌犯，當場以現行犯逮捕，得手還不到兩分鐘就被逮，陳男也自認倒楣，警詢後依法送辦。
新北市板橋分局沙崙所長徐彪峻與員警吳志明及劉家豪日前巡邏行經板橋區溪北路與金門街口，見陳姓男子（34歲）騎機車未戴安全帽還涉嫌闖紅燈，立即開啟蜂鳴器尾隨攔下盤查，經查車號並非車主，對於機車來源言詞閃爍，經過警方確認車主並通知機車車主，車主才知道機車被偷騎走，連忙到派出所將機車領回。
陳男落網後坦承，當晚徒步行經板橋區篤行路，看見該機車鑰匙未拔，一時貪圖方便，偷來當成代步車輛，沒想到才騎一分多鐘，還不到500公尺，即遭巡邏員警攔下查獲，直呼十分倒霉。警詢後隔天依竊盜罪嫌送辦。
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