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婦人與丈夫吵架自傷 台南警穿梭公墓濃密樹林及時尋獲送醫

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康區陳姓女子與前夫吵架後割腕、奪門而出不知去向。永康分局員警獲報推測當時烈日當空附近又較偏僻，依身體狀況可能跑進不遠處公墓樹林，4名員警在面積遼闊的樹林搜索，在女子昏倒前及時找到送醫，家屬非常感謝。

永信派出所長王建智表示，郭姓男子昨天下午神情慌張跑跑進派出所報案，指陳姓前妻與他吵架，喝了高粱酒後割腕、奪門而出不知去向，遍尋不著擔心手腕傷口深造成失血過多有生命危險，急尋警方協助。

當時巡佐周信全、警員汪駿琳在外巡邏，與在交通稽查警員王文福、陳冠霖獲報前往協尋，依地緣關係研判陳女步行至附近基督教公墓，依陳女身體狀況應無法走遠，研判可能於公墓內。不過公墓遼闊、樹木林立，員警穿梭墓地地毯式搜索，在樹欉發現紅衣陳女。

王建智表示，陳女發現員警又往樹林內躲藏，員警趕忙向前，並通知消防員前往包紮傷口、送奇美醫院急診治療，郭男得知陳女生命平安後，對警方熱心積極協助表示肯定及感謝。

分局長甘炎民稱讚員警協尋輕生民眾，積極精神值得嘉許，呼籲大家應多關心周邊親朋好友，適度排解負面情緒，遇有情緒困擾可尋求專業醫師、諮商心理師協助、撥打專線「1925」（諧音依舊愛我）或110詢問，有問題一定要向外求援，千萬不要悶在心裡獨自承受。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

員警穿梭公墓濃密樹林協尋割腕輕生女子 ，及時找到送醫。記者周宗禎／翻攝
員警穿梭公墓濃密樹林協尋割腕輕生女子 ，及時找到送醫。記者周宗禎／翻攝
員警穿梭公墓濃密樹林協尋割腕輕生女子 ，及時找到送醫。記者周宗禎／翻攝
員警穿梭公墓濃密樹林協尋割腕輕生女子 ，及時找到送醫。記者周宗禎／翻攝

生命線 醫師 女生

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