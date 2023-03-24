使用偽造檢測合格排氣管遭攔 車主最高挨罰3萬車複驗

新北市五股區一名李姓男子，使用「偽造檢測合格標章」排氣管，21日晚上，他騎車外出被警攔下盤查。李男受檢辯稱「這支是合格較便宜的排氣管」

警向環保局求證當場打臉，依「噪音防制法」第23條規定通報環保局，車主最重恐挨罰3萬元以下罰鍰，另得再前往監理單位複驗。

據了解，新北市五股區一名李姓男子（22歲），日前他到某機車行更換排氣管，維修人員說，有檢測合格標章的排氣管，一支要價一萬多元，當場向李男兜售另支「便宜也有檢測合格標章」的排氣管，李男不疑有他馬上換裝。

沒想到，21日深夜11時許，李男騎車外出，行經新北市五股區成泰路四段22巷口，遭警攔下盤查，警查其排氣管，檢測合格標章有些怪異，詢問李男辯稱「維修人員說，這支是有檢測合格標章，要價較便宜的排氣管」

經警向環保局求證，果然是偽造檢測合格標章的排氣管，當場依「噪音防制法」第23條之規定通報環保局，這下李男不但得多花錢，換裝有檢測合格標章的排氣管外，還得面臨3萬元以下罰鍰，並將車送至監理單位複驗。

蘆洲警方表示，針對非法改裝等噪音車輛，從今年1月起至今，分局主動配合環保局、監理站聯合稽查共13次，舉發78件擅自增、減、變更原有規格設備、770件通報噪音車裁罰。