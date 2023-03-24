快訊

最新現蹤...出逃狒狒台66新屋交流道橋下露臉 仍沒抓到

斗六死亡車禍！2婦腳踏車雙載遭輾斃 聯結車駕駛：視線死角

使用偽造檢測合格排氣管遭攔 車主最高挨罰3萬車複驗

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市五股區一名李姓男子，使用「偽造檢測合格標章」排氣管，21日晚上，他騎車外出被警攔下盤查。李男受檢辯稱「這支是合格較便宜的排氣管」

警向環保局求證當場打臉，依「噪音防制法」第23條規定通報環保局，車主最重恐挨罰3萬元以下罰鍰，另得再前往監理單位複驗。

據了解，新北市五股區一名李姓男子（22歲），日前他到某機車行更換排氣管，維修人員說，有檢測合格標章的排氣管，一支要價一萬多元，當場向李男兜售另支「便宜也有檢測合格標章」的排氣管，李男不疑有他馬上換裝。

沒想到，21日深夜11時許，李男騎車外出，行經新北市五股區成泰路四段22巷口，遭警攔下盤查，警查其排氣管，檢測合格標章有些怪異，詢問李男辯稱「維修人員說，這支是有檢測合格標章，要價較便宜的排氣管」

經警向環保局求證，果然是偽造檢測合格標章的排氣管，當場依「噪音防制法」第23條之規定通報環保局，這下李男不但得多花錢，換裝有檢測合格標章的排氣管外，還得面臨3萬元以下罰鍰，並將車送至監理單位複驗。

蘆洲警方表示，針對非法改裝等噪音車輛，從今年1月起至今，分局主動配合環保局、監理站聯合稽查共13次，舉發78件擅自增、減、變更原有規格設備、770件通報噪音車裁罰。

警方強調，會持續執行防制噪音改裝車輛、危險駕駛巡守專案勤務，同時，持續配合環保、監理機關取締非法改裝致噪音車輛，還給民眾安靜的生活空間。呼籲，民眾發現噪音改裝車，隨時記錄隨時上網檢舉，也提醒，切勿改裝排氣管誤信商家謊言因小失大。

李男使用偽造檢測合格標章排氣管，騎車被警攔下，依法通報環保局開處。記者曾伯愷／翻攝
李男使用偽造檢測合格標章排氣管，騎車被警攔下，依法通報環保局開處。記者曾伯愷／翻攝
李男使用偽造檢測合格標章排氣管，騎車被警攔下，依法通報環保局開處。記者曾伯愷／翻攝
李男使用偽造檢測合格標章排氣管，騎車被警攔下，依法通報環保局開處。記者曾伯愷／翻攝
李男使用偽造檢測合格標章排氣管，騎車被警攔下，依法通報環保局開處。記者曾伯愷／翻攝
李男使用偽造檢測合格標章排氣管，騎車被警攔下，依法通報環保局開處。記者曾伯愷／翻攝

噪音

延伸閱讀

新莊塔寮坑溪水流慢飄臭味 議員籲市府提計畫改善

50多輛改裝汽機車深夜擾人 彰化警方傳喚到案開罰

彰化6鄉鎮市清明連假停收垃圾 清運時間看過來

北市推分散式發電 鼓勵民間裝太陽能板發電「自給自足」

相關新聞

斗六死亡車禍！2婦騎腳踏車被聯結車撞斃 駕駛：視線死角

雲林縣斗六市鎮北路、斗六二路口，今天上午10點40分左右發生一起死亡車禍，2名腳踏車雙載的7旬老婦，遭一輛正在轉彎的聯結...

25歲男陳屍北巿信義區停車場 疑情緒困擾凌晨墜12樓

台北市25歲男子疑似輕生今天凌晨1時許倒臥信義區忠孝東路五段一處巷弄停車場，今天上午7時許被人發現已無氣息，警方調閱監視...

影／桃園失控父高舉6歲兒作勢往陽台外丟威嚇 嚇壞眾人報警

桃園平鎮某10樓大廈昨晚11時40分許，1名37歲的父親於自家陽台管教6歲男童，過程中作勢以丟下陽台之舉來威嚇男童，附近...

驚悚畫面曝光！轎車撞上路旁大貨車 金屬管當頭插入車內

24歲賴姓男子昨天中午駕駛白色轎車行經台13線公路苗栗市南勢里路段時，不明原因突然偏離車道撞上停放路邊的一輛大貨車，車頭...

使用偽造檢測合格排氣管遭攔 車主最高挨罰3萬車複驗

新北市五股區一名李姓男子，使用「偽造檢測合格標章」排氣管，21日晚上，他騎車外出被警攔下盤查。李男受檢辯稱「這支是合格較...

影／韓劇「黑暗榮耀」熱映 台南消防員追劇仿拍微電影

線上影音平台Netflifx韓劇「黑暗榮耀」熱映，台南市消防局二大隊下營分隊趁機仿韓劇拍攝「液化石油氣安全」宣導微電影，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦