使用偽造檢測合格排氣管遭攔 車主最高挨罰3萬車複驗
新北市五股區一名李姓男子，使用「偽造檢測合格標章」排氣管，21日晚上，他騎車外出被警攔下盤查。李男受檢辯稱「這支是合格較便宜的排氣管」
警向環保局求證當場打臉，依「噪音防制法」第23條規定通報環保局，車主最重恐挨罰3萬元以下罰鍰，另得再前往監理單位複驗。
據了解，新北市五股區一名李姓男子（22歲），日前他到某機車行更換排氣管，維修人員說，有檢測合格標章的排氣管，一支要價一萬多元，當場向李男兜售另支「便宜也有檢測合格標章」的排氣管，李男不疑有他馬上換裝。
沒想到，21日深夜11時許，李男騎車外出，行經新北市五股區成泰路四段22巷口，遭警攔下盤查，警查其排氣管，檢測合格標章有些怪異，詢問李男辯稱「維修人員說，這支是有檢測合格標章，要價較便宜的排氣管」
經警向環保局求證，果然是偽造檢測合格標章的排氣管，當場依「噪音防制法」第23條之規定通報環保局，這下李男不但得多花錢，換裝有檢測合格標章的排氣管外，還得面臨3萬元以下罰鍰，並將車送至監理單位複驗。
蘆洲警方表示，針對非法改裝等噪音車輛，從今年1月起至今，分局主動配合環保局、監理站聯合稽查共13次，舉發78件擅自增、減、變更原有規格設備、770件通報噪音車裁罰。
警方強調，會持續執行防制噪音改裝車輛、危險駕駛巡守專案勤務，同時，持續配合環保、監理機關取締非法改裝致噪音車輛，還給民眾安靜的生活空間。呼籲，民眾發現噪音改裝車，隨時記錄隨時上網檢舉，也提醒，切勿改裝排氣管誤信商家謊言因小失大。
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