斗六死亡車禍！2婦騎腳踏車被聯結車撞斃 駕駛：視線死角

雲林縣斗六市鎮北路、斗六二路口，今天上午10點40分左右發生一起死亡車禍，2名腳踏車雙載的7旬老婦，遭一輛正在轉彎的聯結車撞上，2人當場失去呼吸心跳，救護人員獲報趕緊將2人送醫，但仍搶救無效，不幸身亡，2人的家屬也正趕往醫院處理，詳細事故肇因警方正在釐清中。

2名老婦當時騎著腳踏車雙載經過事故路段，未料聯結車駕駛沒看見2人，直到輪胎輾過腳踏車發出「喀喀」聲響才驚覺異狀，腳踏車被撞到嚴重變形，75歲張姓婦人與另名70歲谷姓婦人雙雙倒地，駕駛見狀趕緊報案。

雲林縣消防局10點41分獲報派遣救護車將2人送醫，張婦送往成大斗六分院、谷婦則送台大雲林分院，但傷勢過重，搶救後仍不治，院方已聯絡家屬到院處理。