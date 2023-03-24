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斗六死亡車禍！2婦腳踏車雙載遭輾斃 聯結車駕駛：視線死角

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斗六死亡車禍！2婦騎腳踏車被聯結車撞斃 駕駛：視線死角

聯合報／ 記者陳苡葳陳雅玲／雲林即時報導

雲林斗六市鎮北路、斗六二路口，今天上午10點40分左右發生一起死亡車禍，2名腳踏車雙載的7旬老婦，遭一輛正在轉彎的聯結車撞上，2人當場失去呼吸心跳，救護人員獲報趕緊將2人送醫，但仍搶救無效，不幸身亡，2人的家屬也正趕往醫院處理，詳細事故肇因警方正在釐清中。

2名老婦當時騎著腳踏車雙載經過事故路段，未料聯結車駕駛沒看見2人，直到輪胎輾過腳踏車發出「喀喀」聲響才驚覺異狀，腳踏車被撞到嚴重變形，75歲張姓婦人與另名70歲谷姓婦人雙雙倒地，駕駛見狀趕緊報案。

雲林縣消防局10點41分獲報派遣救護車將2人送醫，張婦送往成大斗六分院、谷婦則送台大雲林分院，但傷勢過重，搶救後仍不治，院方已聯絡家屬到院處理。

聯結車駕駛供稱，他從高雄北上雲林，準備前往斗六工業區載貨，平常路線不是這一條，今天經過路口時，有放慢速度並打方向燈，當時因死角，沒看見腳踏車在車身右側，直到撞上已為時已晚，警方目前正在製作筆錄，釐清肇事原因。

雲林縣斗六市2名腳踏車雙載的7旬老婦今天上午遭一輛正在轉彎的聯結車撞上，當場失去呼吸心跳。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗六市2名腳踏車雙載的7旬老婦今天上午遭一輛正在轉彎的聯結車撞上，當場失去呼吸心跳。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗六市2名腳踏車雙載的7旬老婦今天上午遭一輛正在轉彎的聯結車撞上，當場失去呼吸心跳。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗六市2名腳踏車雙載的7旬老婦今天上午遭一輛正在轉彎的聯結車撞上，當場失去呼吸心跳。記者陳苡葳／翻攝

腳踏車 斗六 雲林

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