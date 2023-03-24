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影／韓劇「黑暗榮耀」熱映 台南消防員追劇仿拍微電影

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

線上影音平台Netflifx韓劇「黑暗榮耀」熱映，台南市消防局二大隊下營分隊趁機仿韓劇拍攝「液化石油氣安全」宣導微電影，內容描述女主角在棋院與男主角下圍棋時突然瓦斯外洩。下營分隊長張明義表示，分隊同仁休閒時會追劇看電影，看完「黑暗榮耀」後突發奇想，用搞笑版微電影吸引民眾注意宣導防災觀念。

二大隊長王騰毅表示，轄內玉井發生民宅廚房瓦斯管線漏氣引起氣爆、一人重傷致死，因而宣導民眾瓦斯桶應放置屋外通風良好地方，直立放置避免日光照射，注意配管是否龜裂漏氣。沒用時也應該隨時注意人離火熄並關閉瓦斯，如有需要也可以安裝瓦斯漏氣警報器警示。

消防局呼籲若家用瓦斯漏氣應保持冷靜，禁開電源或使用電器等可能製造火花，並立即電話通知119消防人員及瓦斯業者處理，避免發生意外。

韓劇「黑暗榮耀」熱映，台南下營消防員追劇仿拍微電影。記者周宗禎／翻攝
韓劇「黑暗榮耀」熱映，台南下營消防員追劇仿拍微電影。記者周宗禎／翻攝
韓劇「黑暗榮耀」熱映，台南下營消防員追劇仿拍微電影。記者周宗禎／翻攝
韓劇「黑暗榮耀」熱映，台南下營消防員追劇仿拍微電影。記者周宗禎／翻攝
韓劇「黑暗榮耀」熱映，台南下營消防員追劇仿拍微電影。記者周宗禎／翻攝
韓劇「黑暗榮耀」熱映，台南下營消防員追劇仿拍微電影。記者周宗禎／翻攝
韓劇「黑暗榮耀」熱映，台南下營消防員追劇仿拍微電影。記者周宗禎／翻攝
韓劇「黑暗榮耀」熱映，台南下營消防員追劇仿拍微電影。記者周宗禎／翻攝
韓劇「黑暗榮耀」熱映，台南下營消防員追劇仿拍微電影。記者周宗禎／翻攝
韓劇「黑暗榮耀」熱映，台南下營消防員追劇仿拍微電影。記者周宗禎／翻攝

微電影 黑暗榮耀 瓦斯外洩

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