影／韓劇「黑暗榮耀」熱映 台南消防員追劇仿拍微電影

線上影音平台Netflifx韓劇「黑暗榮耀」熱映，台南市消防局二大隊下營分隊趁機仿韓劇拍攝「液化石油氣安全」宣導微電影，內容描述女主角在棋院與男主角下圍棋時突然瓦斯外洩。下營分隊長張明義表示，分隊同仁休閒時會追劇看電影，看完「黑暗榮耀」後突發奇想，用搞笑版微電影吸引民眾注意宣導防災觀念。

二大隊長王騰毅表示，轄內玉井發生民宅廚房瓦斯管線漏氣引起氣爆、一人重傷致死，因而宣導民眾瓦斯桶應放置屋外通風良好地方，直立放置避免日光照射，注意配管是否龜裂漏氣。沒用時也應該隨時注意人離火熄並關閉瓦斯，如有需要也可以安裝瓦斯漏氣警報器警示。