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影／台南警分局門口電油車冒火煙 瞬間大火吞沒付之一炬
台南有廠商員工今中午到台南市警二分局維修電腦，停放在分局門口轎車後車廂電池疑似過熱，突然冒出白煙，南門派出所員警發現後拿出滅火器搶救並通報消防局，惟火勢迅速燃燒，傳出陣陣爆炸聲響，整輛油電車被大火吞沒，隨後消防車到場撲滅火勢。消防局說，起火原因仍待調查。
「快！滅火器呀」、「現在要馬上滅火」，南門派出所員警發現後，迅速在車旁巡邏車移開，分工拿來滅火器及交通錐，現場維持交通，並馬上通知消防局人車到場救火，幫忙廠商等幫忙搬運車內物品，同時，也因現場緊臨進學國小校園，員警也協助校園安全維護，維護學童安全。
台南消防車迅速抵達現場，出水搶救，迅速撲滅火勢，但轎車已付之一炬。消防局火調人員到場，進一步釐清起火原因。
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