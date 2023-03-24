洗刷「行人地獄」 太平警大執法10天232件、8成是機車族
台灣交通環境有「行人地獄」稱號，加上近期重大交通事故，台中市警局13日起規劃2周「行人正義大執法」。太平警分局統計，到昨天10天共計取締232件違規，以勤益科大、東平國小、長安醫院、宜欣郵局為4大熱區，機車族占8成，取締件數每天都仍有約20件，提醒駕駛尊重行人路權。
太平警分局表示，依據道路交通管理處罰條例第44條第2項、第48條第2項規定，汽車駕駛人行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先通行者，最高可處3600元罰鍰；另執法過程中，每位員警都會佩帶微型攝影機全程錄影(音)，並於路口架設攝影機即時蒐證，避免衍生爭議。
太平警分局說明，考量太平區學校、傳統市場及商圈周邊行人多，為保障行人安全，在大執法期間每天編排警力於上、下學(班)時段加強取締。
一名大學生表示，大學校區周邊學生很多，但很多轉彎的汽車、機車行經路口根本就沒有停下禮讓，直接急駛而過，他為保險起見，都會等轉彎車通過路口後，再走斑馬線，現在警方大執法，車輛到路口都會停等，肯定警方的執法。
接送國小學童的家長認為，學童走在斑馬線上，因身高不夠，恐成為視線盲點，近期有警察大執法，讓學童過馬路更有安全感。
太平分局分局長蔡慶星表示，汽車駕駛人行經路口應確實保持「停」、「讓」的良好習慣，尊重行人路權，行人也應當遵守相關法規，不得違規穿越道路，取締不是唯一手段，但希望透過習慣養成，提升駕駛人與行人守法觀念，建立友善安全的用路環境。
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