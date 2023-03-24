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假冒檢察官老哏 金門男遭詐823萬大失血

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門一名莊姓男子日前接到詐騙集團電話，指稱他涉嫌詐欺等案，需申辦開通網路銀行並設（約）定轉帳功能，再將帳號密碼交給詐騙集團，被害人聽聞涉及不法，情急之下也沒多想，就依照歹徒指示操作，結果帳戶內的823萬元全遭詐領一空，雖然他事後趕緊向警方報案，但已追不回存款，讓他很鬱卒。

據了解，這名莊姓男子年約53歲，因為在公營單位服務，收入頗豐，所以50多歲就退休了，某天他接到詐騙集團假冒中華電信、警察檢察官等名義的電話，他信以為真除了遭詐823萬外，詐騙集團食髓知味，還哄騙他將房子抵押，好在被家人及時發現阻止，但得知多年存款追不回，讓他相當悔恨。

金城警分局指出，這名男子在今年2月間接獲假冒中華電信的歹徒，謊稱其個資遭盜，隨後將電話轉接給自稱台中市警察局黃麗娟警官處理，該人以莊男曾買賣靈骨塔位涉及詐欺，且將該案移由台中地檢署朱姓檢察官偵辦為由，要求莊男申辦開通名下銀行帳戶網銀功能，並設定數字為交易驗證碼，莊男不疑有他完全聽從指示，遂遭歹徒利用網路銀行轉帳方式，陸續盜領5筆款項，總共損失823萬元。

事後，詐騙集團認為莊男很好騙，在3月間再度假冒朱姓檢察官稱為避免莊姓男子住家遭查封及其兒子在台購屋置產等問題，要求將住家設定抵押貸款，莊先生聽信後遂至元大銀行申請房屋抵押貸款，直到銀行人員至住家拍照鑑價時，家屬才察覺遭詐騙，向警方報案。

金城分局長方子欽表示，假檢警詐騙手法雖是老哏，但近日歹徒改以要求被害人使用網銀約定轉帳功能作為交付管道，誘騙民眾設（約）定轉帳。因網路銀行約定帳戶轉帳快速且金額較大，可以規避轉帳限額及臨櫃行員關懷提問，民眾稍有不察，畢生積蓄於彈指間即付諸流水，提醒民眾要多加留意，以免存款大失血。

金城分局表示，日前有一名男子遭詐騙集團鎖定，遭詐823萬。圖／警方提供
金城分局表示，日前有一名男子遭詐騙集團鎖定，遭詐823萬。圖／警方提供
金門一名莊姓男子遭詐823萬，他事後趕緊向警方報案，但得知存款追不回只能搥心肝。圖／警方提供
金門一名莊姓男子遭詐823萬，他事後趕緊向警方報案，但得知存款追不回只能搥心肝。圖／警方提供

詐騙集團 檢察官 警察

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