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大鹿林道森林火警已獲控制 部分路段實施交管 如非必要勿往
新竹五峰通往苗栗觀霧的大鹿林道昨天接近中午時發生森林火警，延燒面積達7公頃，今天火勢已獲控制，目前24.5公里處前後路段實施交通管制，車輛經指揮、導引可通行，但火情造成觀霧遊客中心停電及缺水，新竹林區管理處呼籲遊客及民眾如非必要，建議暫時不要前往。
新竹林管處表示，大鹿林道24.5公里沿線路段的柳杉人造林班地昨天發生火警，目前火勢雖持續，但林道周邊區域都已獲控制，今天消防局人車持續灑水進行殘火處理，空勤直升機也已執行了6趟次的滅火勤務，由於林班地的地形陡峭，加上缺乏水源，林管處出動60多名護管員背負水袋進入林地，以人工方式打火。
大鹿林道周邊林地昨天發生火警後，新竹林管處暫時封閉道路，今天火場沿線部分路段實施交通管制，車輛已可通行，林管處呼籲民眾行車途經管制路段，請遵循現場管制人員指揮引導。此外，因火勢造成觀霧國家森林遊樂區遊客中心停電及缺水，林管處建議民眾如非必要，暫時不要前往。
新竹林管處表示，後續相關訊息將更新公告於「台灣山林悠遊網」及「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁，民眾如有任何旅遊問題諮詢，請電洽遊樂區或新竹林區管理處。觀霧國家森林遊樂區電話037-272917、新竹林區管理處03-5224163#239。
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