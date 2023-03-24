通霄烏眉山區赫見30包廢棄物 上頭打著銅鑼鄉農會飼料袋字樣

苗栗縣通霄鎮烏眉里與西湖鄉交界的苗34線偏遠山區，前天有民眾發現一處路邊駁坎下方斜坡，遭棄置數十袋以飼料袋裝的廢棄物，烏眉里長溫瑞昌獲悉後，帶人前往清除，「還用銅鑼農會的袋子，真是傻眼！」不禁讓人懷疑這批廢棄物是來自隔壁的銅鑼鄉。

「爽到你，艱苦到我們！請不要再來丟了。」溫瑞昌昨在臉書發文，直言：總有一天會抓到你。他說，當地較偏遠，外來垃圾入侵層出不窮；前天下午，他們花了2個多小時，才逐一將這批飼料袋裝垃圾清運到路面上，合計清出30包，從內容物研判，應是類似種植蘭花清出的廢棄物，最後全送往烏眉垃圾場處理。