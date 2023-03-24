沒拉到保險單就落投資陷阱 高雄女業務捧28萬想致富
從事保險業的楊姓女子沒拉到保險單，先加入「夢想啟航」投資Line群組，誤信聲稱是投顧師的詐騙話術，心動捧28萬元匯款給對方，還佯稱是要裝潢房子用，因有人被同樣群組人詐騙受害報警，楊經行員和警方點醒，財富船就此沉了。
三民二警分局覺民所巡佐熊端偉、警員陳家浚、潘冠利於22日上午11時許擔服巡邏勤務，接獲九如一路上一家銀行通報，指有民眾持現金28萬元欲匯款至異常帳戶，疑似遭到詐騙，請求協助處理。
警方趕抵銀行，詢問45歲楊姓女子匯款原因，楊說要裝修房子用，警方當下隊楊「這是詐騙」。進一步追問楊匯款確切理由，從事保險業的楊女才吐實，指數月前加入Line投資操盤群組「夢想啟航商學院」，群組以泰達幣為號召，透過團隊專業分析可大幅獲利，並聲稱可協助將獲利金額出金變現。
楊女說，分析師看起來很專業，且群組同學大肆吹捧，她心動下，才一口氣砸下28萬投資。
警方聽到楊投資群組的名稱，立即拿起自己手機，向陽勸說，這麼巧，分局偵查隊專門偵辦打詐案件的同仁，也受理和楊聲稱投資群組一模一樣的詐騙案，已有其他人受害，且帳戶已被凍結，警方點醒楊「這百分之兩萬就是詐騙」。
在員警勸說下，楊才相信自己落入投資詐騙陷阱，感謝員警與行員及時告知，保住她平日辛苦拉保險存下的存款。
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