影／桃園失控父高舉6歲兒作勢往陽台外丟威嚇 嚇壞眾人報警

桃園平鎮某10樓大廈昨晚11時40分許，1名37歲的父親於自家陽台管教6歲男童，過程中作勢以丟下陽台之舉來威嚇男童，附近住戶發現緊急拍下影片並通報警方。警方事後將父子帶回並通報社工，檢查男童身上並無受傷，經評估未有警及安置需求，不過仍立案追蹤。

有民眾目擊該名父親於陽台管教男童，並有舉起男童朝陽台外威嚇等動作，擔心男童有危險立即報警，警方獲報到場將父子帶回，據男童父親表示，男童因不甚吐在床上，媽媽請男童爸幫忙管教，管教同時又突然想起兒子許多調皮搗蛋的事宜，因此情緒激動才會做出比較激烈的舉動。

警方昨晚通知社工到場檢查男童傷勢，發現男童未受傷也未有緊急安置必要，加上男童過去未有家暴通報紀錄，因此讓父親將男童帶回。

桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心主任林燕婷表示，初步了解男童因多次不聽父親規勸且平常較多行為議題，加上父親身心疲憊不適致情緒激動，作勢以丟下陽台之舉來威嚇男童，事後已知行為不當，男童現身心尚屬穩定，倘有違反兒少權法第49條身心虐待，將依法裁處親職教育，並持續追蹤輔導，提升家長教養功能，也將立案追蹤。

警方呼籲，對於孩童管教行為，應以適當溝通方式，切勿過度情緒化，若有暴力行為發生，警方將依法即時介入處理。

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