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「爸爸拿錢救我！」假綁架真詐騙 車手巧設斷點仍遭逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

邱姓車手取款後準備離去。記者廖炳棋/翻攝
邱姓車手取款後準備離去。記者廖炳棋/翻攝
台北市中正區一名童姓男子日前接獲一通聲稱女婿遭綁架電話，童男依對方指示交付現金後才驚覺遭詐，中正一警分局介壽路派出所員警獲報後，調閱監視器畫面掌握車手身分，並將邱姓車手緝捕到案，全案依詐欺、洗錢罪嫌移送台北地檢署偵辦。

童男接獲不明來電，對方聲稱童男女婿與他人涉及財務糾紛遭綁，要求童男拿出50萬元才肯放人，通話過程中，不時傳來男子求救聲音，童男救人心切，聽從對方指示領取50萬元現金後，前往一處公園將現金丟包在垃圾桶旁的燈桿下。

童男交付金錢後立即致電女婿確認人身安全，沒想到女婿告知他正在上班，這時才驚覺遭騙，但為時已晚，現金已遭車手取走。

警方接獲報案後，發現車手相當狡猾，故意選在沒有監視器的公園取款，試圖製造斷點，不過警方仍從包裝現金的紙袋，辨識出嫌犯蹤影，並前往嫌犯住處逮人。

警方指出，26歲邱姓車手平時無正當職業，以當車手維生，警方找到他時，他已經將錢交給上游幹部，目前警方正擴大調查其他共犯下落。

車手 監視器 詐騙 綁架

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