不滿前女友與新歡曬恩愛 台南男傳照給情敵...賠11萬換緩刑

林姓男子不滿前女友分手後與現任李姓男友曬恩愛，去年4月底將其手機上留存前女友身著內衣褲露臉的自拍照，以暱稱經IG傳給李觀覽，因而挨告，林見情勢不妙回頭找上前女友，並以11萬5千元調解成立，台南地院認他非法利用個人資料罪處3月，緩刑2年。

檢憲調查，林2020年耶誕節與前女友開始交往，交往約1年期間，向女方取得並儲存足以識別其身分的自拍照片1張。林不滿女方分手後另結新歡，且與李感情親密，去年4月21日晚間，以暱稱經社群軟體Instagram傳送自拍照給李觀覽。女方憤而向台南憲兵隊報案處理。

林承認犯行，與女方及李證述情節大致相符，且有IG等相關對話紀錄等資料佐證，事證明確。林為此回過頭找上女方和解，並以11萬5千元、分21期給付，調解成立。