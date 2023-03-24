50多輛改裝汽機車深夜擾人 彰化警方傳喚到案開罰

彰化縣芬園鄉最近出現大群改裝的汽、機車群聚或疫駛，在深夜擾人清眠，彰化警分局接獲檢舉展開掃蕩，經過蒐證清查後，昨天一口氣通知40輛汽車、12輛機車到案，計開罰改裝、變更車體及設備12件、噪音超標4件，責令複驗，另有受檢2名駕駛人竟然沒有駕照，當場開罰。

警方指出，近日接獲民眾報案，指芬園鄉縣芬路、彰南路、護岸街及烏溪堤岸道路等路段，深夜都有車輛聚集及妨害安寧情事，分局長張明盛立即指示轄區派出所調閱相關路口監視器清查，228連續假期期間及3月12日凌晨確實有多部汽、機車聚集在道路上行駛，部分改裝車的噪音影響民眾深夜安寧。

警方過濾清查後，通知40輛汽車、12輛機車車主昨天到莿桐派出所，接受彰化監理站及彰化縣環境保護局共同實施的「環、警、監聯合稽查」，對到案車輛進行「違規改裝車輛臨時集中檢驗」。

警方指出，這些群聚車輛主要來自台中及南投，是在網路上號召群聚，雖無飆車或翹孤輪、甩尾等涉及公共危險行為的具體事證，車輛卻有包括排氣管、尾翼及底盤壓低等改裝情形，從馬路呼嘯而過，隆隆的引擎聲，確實噪音擾人。

警方說，經當場驗車後，實施告誡，計開罰改裝、變更車體及設備12件、噪音超標4件，並責令改正後，由環保及監理單位分別召回複驗，其中二名駕駛竟然無照駕駛前來接受稽查，令人傻眼，由員警當場告發交通違規2件，遭罰款6000元。