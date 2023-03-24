驚悚畫面曝光！轎車撞上路旁大貨車 金屬管當頭插入車內

24歲賴姓男子昨天中午駕駛白色轎車行經台13線公路苗栗市南勢里路段時，不明原因突然偏離車道撞上停放路邊的一輛大貨車，車頭衝進貨車尾部下方，貨車上載運的金屬管從轎車擋風玻璃插入車內，賴姓男子頭、胸部受重創，送醫後又轉送林口長庚醫院救治，車禍原因待調查。

警方初步調查，昨天中午12點43分左右，賴姓男子駕車從南往北沿台13線公路往苗栗市區直行，行經南勢里大坪頂舊營區路段時，不知何故偏離車道撞上24歲黃姓駕駛停在路旁的大貨車，當時車上載有多根消防用金屬管，轎車撞上後，金屬管從轎車擋風玻璃插進，賴姓男子頭、胸部及身上有多處嚴重傷勢，送醫救治。

雙方駕駛經酒測都沒有酒精反應，車禍發生時大貨車載金屬管要到附近工地，因中午工地午休，大貨車停放路邊等待，賴姓男子駕駛的轎車不知何故偏離車道撞上大貨車尾部，事故原因仍待調查釐清。