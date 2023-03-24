人紅是非多！賈永婕慈善協會帳戶遭詐團冒用挨告不起訴

藝人賈永婕成立的社團法人台灣永婕美少女慈善協會，因遭詐騙集團冒用帳戶而挨告獲不起訴。記者沈昱嘉／攝影 前兩年積極參與防疫的藝人賈永婕，當初為了勸募防疫用醫療器材而成立「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」，不料人紅是非多，竟成為詐騙集團的犯案帳戶，警方因此依據被害人告訴內容，將賈永婕依詐欺及洗錢罪嫌送辦。台北地檢署經傳喚協會人員及釐清金流後，認定係遭冒用，今將賈永婕不起訴處分。

去年北市松山分局接獲民眾報案，指稱遭電信詐欺集團詐騙，並要求其款項匯往特定帳戶。警方經查赫然發現，該帳戶係為賈永婕所成立的社團法人台灣永婕美少女慈善協會所有，於是依涉犯洗錢及詐欺罪，將協會負責人賈永婕函送北檢偵辦。

經傳喚該協會人員到案說明，協會人員供稱，表示協會主要從事公益勸募，過去幾年在疫情期間，還開放接受外界捐款，用以購買醫療器材捐贈給醫護人。同時，檢方清查該協會金流，亦沒有可疑之處，因此認定可能為詐團冒用知名慈善機構帳戶，作為犯案洗錢帳戶，造成慈善機構無端涉案。