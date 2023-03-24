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昨天起火大鹿林道今還在燒 觀霧國家森林遊樂區無遊客受困
新竹縣五峰鄉大鹿林道昨中午發生森林火警，至今火勢仍無法撲滅，延燒範圍估計超過3公頃，觀霧國家森林遊樂區持續關閉，幸遊樂區內並無遊客受困，工作人員持續投入救災，新竹縣消防局建立隔火帶，防止火勢向下蔓延。
據新竹縣消防局表示，昨上午11時許獲報大鹿林道23.5公里處發生雜草火警，立即即派遣五峰、竹東及北埔車組共4車8人前往搶救，但現場因路途遙遠，因此抵達後火勢已經燃燒2甲地面積，但現場風勢不斷，使得火場範圍不斷擴大。
林務局昨第一時間封閉大鹿林道並關閉觀霧國家森林遊樂區，因火場距離觀霧仍有2公里路程，因此遊樂區內向暫時並未受威脅，也沒有遊客受困。
林務局新竹林管處副處長劉忠憲表示，火勢發生在新竹縣境內，因觀霧位於稜線另一側的苗栗縣境，研判火勢較難越過山頭，因此觀霧目前暫無直接危險，不過工作人員都投入救災。
新竹縣消防局指出，目前火場範圍在大鹿林道22K處，消防人員以大鹿林道作為隔火帶，避免火勢越過道路向下方延燒；林務局指出，目前因山林仍未撲滅，觀霧何時能開放，暫時無法確定。
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