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影／蘆洲合法棋牌社掩護非法 黑幫搞賭…警破逮8人送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

北投軟橋幫成員蘇男，利用合法棋牌社大搞賭博，日前蘆洲警獲報派員監控蒐證，果見棋牌社私下與客人有現金交易。周一（20日）深夜警持搜索票直搗新北市蘆洲區棋牌社，當場帶回負責人、員工、賭客、關係人等17人返所偵辦，蘇男通知到案說明，警詢後依賭博罪移送酥等4人，另4賭客依社維法裁處。

經調查，蘇姓男子（47歲）為北投軟橋幫成員，2021年5月中旬，他在新北市蘆洲區中山二路成立合法棋牌社，並找來胡女（70歲）當負責人、員工郭女（49歲）、郭女（63歲），自己則透過遠端監視器，不時監控店內營運狀況。

日前蘆洲警方獲報，棋牌社經常舉辦自摸特定花牌發現金、抽獎等活動吸引顧客，再以籌碼卡1點換1元現金方式，私下與來客作現金交易，疑有賭博嫌疑。警立即組成專案小組蒐證。

周一（20日）深夜11時許見時機成熟，眾警持搜索票前往棋牌社內搜索，當場逮捕負責人胡女、員工、賭客、關係人（現場玩牌）等17人，連同查扣18萬3300元現金（包含活動獎金、營利所得、抽頭金、賭資），賭具、記帳本、監視器等相關證物一併帶回偵辦，另通知蘇男到所說明。

偵詢時，蘇男、胡女坦承犯行，警詢後依賭博罪嫌移送蘇、胡等4人法辦；另4名賭客則依社維法函送裁處，警方後續會啟動第三方警政，報請新北市政府撤銷棋牌社商業登記執照。

蘆洲警方破合法棋牌社涉嫌賭博，現場帶回17人偵辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方破合法棋牌社涉嫌賭博，現場帶回17人偵辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方破合法棋牌社賭博，查扣贓證物。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方破合法棋牌社賭博，查扣贓證物。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方破合法棋牌社賭博，查扣贓證物。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方破合法棋牌社賭博，查扣贓證物。記者曾伯愷／翻攝
北投軟橋幫成員蘇男，利用合法棋牌社，在新北市蘆洲大搞賭博，被警破獲。記者曾伯愷／翻攝
北投軟橋幫成員蘇男，利用合法棋牌社，在新北市蘆洲大搞賭博，被警破獲。記者曾伯愷／翻攝
北投軟橋幫成員蘇男，利用合法棋牌社，在新北市蘆洲大搞賭博，被警破獲。記者曾伯愷／翻攝
北投軟橋幫成員蘇男，利用合法棋牌社，在新北市蘆洲大搞賭博，被警破獲。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方破合法棋牌社涉嫌賭博，現場帶回17人偵辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方破合法棋牌社涉嫌賭博，現場帶回17人偵辦。記者曾伯愷／翻攝
北投軟橋幫成員蘇男，利用合法棋牌社，在新北市蘆洲大搞賭博，被警破獲。記者曾伯愷／翻攝
北投軟橋幫成員蘇男，利用合法棋牌社，在新北市蘆洲大搞賭博，被警破獲。記者曾伯愷／翻攝

賭博 監視器

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