影／蘆洲合法棋牌社掩護非法 黑幫搞賭…警破逮8人送辦

北投軟橋幫成員蘇男，利用合法棋牌社大搞賭博，日前蘆洲警獲報派員監控蒐證，果見棋牌社私下與客人有現金交易。周一（20日）深夜警持搜索票直搗新北市蘆洲區棋牌社，當場帶回負責人、員工、賭客、關係人等17人返所偵辦，蘇男通知到案說明，警詢後依賭博罪移送酥等4人，另4賭客依社維法裁處。

經調查，蘇姓男子（47歲）為北投軟橋幫成員，2021年5月中旬，他在新北市蘆洲區中山二路成立合法棋牌社，並找來胡女（70歲）當負責人、員工郭女（49歲）、郭女（63歲），自己則透過遠端監視器，不時監控店內營運狀況。

日前蘆洲警方獲報，棋牌社經常舉辦自摸特定花牌發現金、抽獎等活動吸引顧客，再以籌碼卡1點換1元現金方式，私下與來客作現金交易，疑有賭博嫌疑。警立即組成專案小組蒐證。

周一（20日）深夜11時許見時機成熟，眾警持搜索票前往棋牌社內搜索，當場逮捕負責人胡女、員工、賭客、關係人（現場玩牌）等17人，連同查扣18萬3300元現金（包含活動獎金、營利所得、抽頭金、賭資），賭具、記帳本、監視器等相關證物一併帶回偵辦，另通知蘇男到所說明。